Несмотря на падение интереса к рынку РФ, находим ОФЗ привлекательными для покупки на аукционах

Несмотря на то, что с политической точки зрения встреча между Д. Трампом и В. Путиным оказалась небогатой на значимые результаты, в российских финансовых активах вчера наблюдалась фиксация прибыли. Сказалось и разочарование тех инвесторов, которые ожидали прорыва по ее итогам, и опасения тех инвесторов, которые прониклись критикой встречи со стороны американского политического истэблишмента. Доходности вдоль кривой ОФЗ вчера прибавили от 3 бп до 11 бп.

С наиболее значимым давлением столкнулись бумаги, выставленные на первичные аукционы сегодня: рынку будет предложено по 20 млрд руб. 3.5-летних 25083 (декабрь 2021, 7.34% годовых) и 11-летних 26224 (май 2029, 7.75%). Оба инструмента выглядят привлекательно относительно более коротких точек на кривой ОФЗ, предлагая, соответственно, премию в 20 бп по доходности над серией 26217 (август 2021) и 14 бп над серией 26212 (январь 2028).

Несмотря на локальное падение аппетита к российскому рынку, мы находим бумаги привлекательными для покупки на аукционах — прежде всего, более короткий выпуск 25083. Принимая во внимание текущий объем размещения инструмента (249 млрд руб. из максимально возможных 350 млрд руб., без учета размещения сегодня), бумага должна потерять свой «аукционный» статус в ближайшие недели.