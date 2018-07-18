Ещё
Несмотря на падение интереса к рынку РФ, находим ОФЗ привлекательными для покупки на аукционах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несмотря на падение интереса к рынку РФ, находим ОФЗ привлекательными для покупки на аукционах 

Прайм 1 час назад
Несмотря на то, что с политической точки зрения встреча между Д. Трампом и В. Путиным оказалась небогатой на значимые результаты, в российских финансовых активах вчера наблюдалась фиксация прибыли. Сказалось и разочарование тех инвесторов, которые ожидали прорыва по ее итогам, и опасения тех инвесторов, которые прониклись критикой встречи со стороны американского политического истэблишмента. Доходности вдоль кривой ОФЗ вчера прибавили от 3 бп до 11 бп.
С наиболее значимым давлением столкнулись бумаги, выставленные на первичные аукционы сегодня: рынку будет предложено по 20 млрд руб. 3.5-летних 25083 (декабрь 2021, 7.34% годовых) и 11-летних 26224 (май 2029, 7.75%). Оба инструмента выглядят привлекательно относительно более коротких точек на кривой ОФЗ, предлагая, соответственно, премию в 20 бп по доходности над серией 26217 (август 2021) и 14 бп над серией 26212 (январь 2028).
Несмотря на локальное падение аппетита к российскому рынку, мы находим бумаги привлекательными для покупки на аукционах — прежде всего, более короткий выпуск 25083. Принимая во внимание текущий объем размещения инструмента (249 млрд руб. из максимально возможных 350 млрд руб., без учета размещения сегодня), бумага должна потерять свой «аукционный» статус в ближайшие недели.
Прайм: последние новости
Биткоин торгуется выше $7 тыс впервые с начала июня Статистика Великобритании подкосила фунт Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются разнонаправленно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии397
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе146
Украина присвоила четыре санатория в Крыму43
Рублю предсказали обвал114
Финалистку Missis World Russia забили молотком81
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение