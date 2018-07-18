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Майнинг криптовалют подпадет под действующие налоговые нормы России
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Майнинг криптовалют подпадет под действующие налоговые нормы России 

RB.ru 1 час назад
Физические лица, которые занимаются оборотом цифровых денег, должны будут уплачивать НДФЛ в размере 13%, а юридические лица — в зависимости от формы бизнеса. Аксаков допустил, что вариант отдельного налогообложения может появиться, если такую инициативу выразит правительство.
Минфин заявил, что вопрос налогообложения майнеров и владельцев криптовалют будет решен только после принятия законопроекта о цифровых деньгах. При это в ведомстве подчеркнули, что власти не намерены разрешать оборот криптовалюты между физлицами, так как в России единственным платежным средством является рубль.
Свое предложение по налогообложению финансовое ведомство планирует внести на рассмотрение после принятия законопроекта о цифровых деньгах во втором чтении, то есть когда будут решены концептуальные вопросы, считает вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков.
В мае Госдума одобрила законопроект «О цифровых финансовых активах» в первом чтении. Согласно документу, биткоины не будут признаваться законным средством платежа в России. Сейчас Госдума работает над подготовкой поправок ко второму чтению. Ожидается, что законопроект будет принят осенью.
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