Майнинг криптовалют подпадет под действующие налоговые нормы России

Физические лица, которые занимаются оборотом цифровых денег, должны будут уплачивать НДФЛ в размере 13%, а юридические лица — в зависимости от формы бизнеса. Аксаков допустил, что вариант отдельного налогообложения может появиться, если такую инициативу выразит правительство.

Минфин заявил, что вопрос налогообложения майнеров и владельцев криптовалют будет решен только после принятия законопроекта о цифровых деньгах. При это в ведомстве подчеркнули, что власти не намерены разрешать оборот криптовалюты между физлицами, так как в России единственным платежным средством является рубль.

Свое предложение по налогообложению финансовое ведомство планирует внести на рассмотрение после принятия законопроекта о цифровых деньгах во втором чтении, то есть когда будут решены концептуальные вопросы, считает вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков.