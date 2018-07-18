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Биткоин торгуется выше $7 тысяч
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Биткоин торгуется выше $7 тыс. впервые с начала июня 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена биткоина (bitcoin) в среду подскочила на 11-12%, криптовалюта вернулась к уровню выше 7 тысяч долларов впервые с 10 июня, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 10.05 мск биткоин дорожал на 11,2%, до 7,454 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 11,91%, до 7,465 тысячи долларов.
Другие криптовалюты следуют динамике биткоина: Ethereum дорожает на 6,32%, до 504,69 доллара, Ripple — на 8,95%, до 0,515 доллара, Bitcoin Cash — на 10,47%, до 872,58 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 297,74 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.
"Для оптимизма участникам торгов теперь достаточно даже слухов о том, что крупнейший инвестфонд Blackrock рассматривает перспективу выхода на крипторынок", — отмечает РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.
На этой неделе СМИ сообщили, что крупнейшая американская инвестиционная компания Blackrock создала рабочую группу по изучению рынка криптовалют. После проведения анализа рынка инвесткомпания может начать торговлю фьючерсами на биткоин.
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