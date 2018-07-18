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Курс биткоина резко вырос
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Курс биткоина резко вырос 

BFM.RU 1 час назад
Курс биткоина во вторник подскочил на 10%, что стало максимальным дневным приростом с 12 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на MarketWatch. Биткоин преодолел психологически важную отметку в $7000. Кроме того, цена криптовалюты поднялась выше среднего значения за последние 50 дней, что также рассматривается рынком как важный позитивный индикатор.
Биткоин зафиксировал подъем по итогам четвертой сессии подряд, чего также не происходило с апреля. Криптовалюта торгуется утром в среду в районе $7459,15, по данным CoinDesk.
Британский Совет по финансовой стабильности (FSB) заявил, что криптовалюты «не создают существенных рисков для глобальной финансовой стабильности в настоящее время».
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