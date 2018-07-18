Объявление газовой войны: смогут ли США и Россия поделить Европу

Именно поэтому Штаты пытаются заблокировать или хотя бы отсрочить строительство газопровода «Северный поток-2».

«Мы будем конкурировать, когда дело дойдет до трубопровода «Северный поток — 2»… И я думаю, что мы будем конкурировать успешно…Мы собираемся продавать СПГ (сжиженный природный газ — ред.), и нам придется конкурировать с трубопроводом», — заявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что Вашингтон будет конкурировать с Москвой на рынке Европы «самым решительным образом».

Фактически этим Трамп признал, что США поддерживают претензии Украины в отношении «Северного потока-2» не из чистого альтруизма, а для того, чтобы убрать или хотя бы потеснить конкурента — Россию с газового рынка Европы, куда США намерены поставлять свой СПГ. Он также признал, что Россия — сильный конкурент, с которым Штатам будет справиться совсем непросто.

До сегодняшнего дня борьба с Россией за газовый рынок ЕС со стороны США ограничивалась введением санкций против российских компаний, бизнесменов и чиновников. Однако после такого открытого «объявления войны» нельзя исключать, что Вашингтон перейдет к более решительным мерам.

Неконкурентный газ

В самих по себе попытках США продать свой товар — газ — на европейском рынке нет ничего предосудительного. Однако общеизвестно, что американский сжиженный природный газ не выдерживает ценовой конкуренции с природным российским. Этим и объясняется тот факт, что на текущий момент продажи американского СПГ в Европу практически отсутствуют.

«Никаких особых экономических шагов США предпринять в принципе не могут. Механизм ценообразования на сжиженный газ, который поставляется из США, неважно куда — в Европу, куда по сегодняшний день поставлены только небольшие объемы, или в другие регионы — не меняется. Складываются цена на Henry Hub, крупнейшей газовой бирже в Штатах, плюс транспортные расходы, плюс затраты на сжижение и регазификацию. И это на текущий момент процентов на 30 дороже, чем трубопроводный газ российского происхождения на границе ФРГ и Польши», — отметил в комментарии Ukraina.ru сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Поэтому власти Соединенных Штатов, давно заявившие об амбициозных планах занять первое место в мире по экспорту энергоносителей, перешли к недобросовестной конкуренции. Пока это были санкции и голословные обвинения в адрес России — по делу об отравлении Скрипалей, по сбитому над Украиной малайзийскому «Боингу», по ситуации в Сирии и тому подобное.

Однако все эти «общечеловеческие» контраргументы не оказали никакого влияния на позицию главного сторонника «Северного потока — 2» — Федеративной республики Германии. И это может подвигнуть США на совсем уж неблаговидные поступки.

«Чтобы экономика улучшилась для американцев, нужно что-то сделать. Например, начать войну, дестабилизировать ситуацию на Украине и разрушить трубопроводы. Это не рыночный механизм, но тогда цена на газ в Европе резко подскочит, и у американцев появляется окно возможностей для конкуренции с Россией», — подчеркивает Марунич.

Аналогичные предположения высказал в комментарии нашему изданию директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

«Один из способов конкуренции — создание дефицита на этом рынке. Как путем препятствования строительства Северного потока, так и путем атак на российские газовые активы, так и путем создания каких-то проблем в украинском транзите. Как только на европейском рынке возникнет дефицит газа, его в быстрое время покрыть нечем, добыча в Северном море падает, соответственно, вырастут сразу же цены», — констатировал эксперт.

При таком сценарии особое значение для США приобретает украинская газотранспортная система (ГТС). На текущий момент это транзитный путь из РФ в ЕС с самой большой пропускной способностью. Если его заблокировать, в Европе возникнет существенный дефицит газа, и американский «демократический» газ легко потеснит «недемократический» российский. Естественно, при условии, что не будет ни второй ветки «Северного потока», ни «Турецкого потока», которые смогут компенсировать недостающие объемы.

Самое печальное для Украины заключается в том, что, с достроенным «Северным потоком» или без него, украинская ГТС все равно обречена: либо она станет не нужна России после прокладки обходных трубопроводов, либо — в случае, если США смогут заблокировать строительство Северного потока — ее принесут в жертву американским амбициозным планам.

Как рассказал Ukraina.ru Дмитрий Марунич, буквально на днях США уже начали предпринимать действия по непосредственному установлению контроля над украинкой ГТС. И это еще один аргумент в копилку форс-мажорной версии.

«В данный момент известно уже о 10 компаниях, изъявивших желание принять участие в конкурсе по вхождению в капитал или управление украинской ГТС. Совсем недавно в наших кругах появилась информация о том, что появились и американские претенденты — хотя названия их и не назывались, но я считаю эту информацию в достаточной степени достоверной. Так вот, хотелось бы поскорее узнать не только названия этих компаний, но и в чем их интерес. Относительно европейских компаний все прозрачно — они не первый год занимаются транзитом газа в Европу, их интерес понятен. Американцы же появились как бы неизвестно откуда, и непонятно зачем им газотранспортный бизнес на территории Украины», — отмечает Марунич.

Может, договоримся?

Однако есть и мирный способ разрешения российско-американского газового конфликта. Для этого Штатам необязательно устраивать войну на Украине или захватывать ГТС страны.

«Прежде всего, США и Россия могут договориться по этому вопросу. И это наиболее простой метод на сегодня. Об этом говорил Путин после встречи с Трампом, сказав, что мы можем просто договориться о цене. Поэтому договориться в отношении уровня цены, который бы сделал в том числе и американский сжиженный газ на европейском рынке конкурентным, стороны абсолютно точно могут», — уверен Руслан Бортник.

Кроме того, как отметил Дмитрий Марунич, ожидается падение добычи газа в Нидерландах . Это позволяет и «Газпрому» смотреть в будущее с существенной долей оптимизма, и американцам увеличивать свою долю на европейском рынке газа.

Такой вариант наиболее выгоден и для Украины, поскольку президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы продлить существующие транзитные контракты с украинским «Нафтогазом» в случае если украинская компания полюбовно урегулирует спор с «Газпромом». Получится, что и волки будут сыты, и овцы целы.

«Что касается «Северного потока-2». Господин президент (США Дональд Трамп — ред.) высказывает озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал Путин по итогам переговоров с Трампом в Хельсинки.