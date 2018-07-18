Ещё
Рубль снижается к доллару и евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 45 минут назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 16 копеек — до 62,77 рубля.
Курс евро повысился на 4 копейки, составив 73,00 рубля.
RT на русском: последние новости
Песков заявил о неуместности слова «торг» при характеристике встречи Путина и Трампа Цены на нефть снижаются DWN: от российского эмбарго на продукты из ЕС выигрывает Турция
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии224
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе92
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Трамп определился с отношением к России576
Финалистку Missis World Russia забили молотком
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение