Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 16 копеек — до 62,77 рубля.

Курс евро повысился на 4 копейки, составив 73,00 рубля.