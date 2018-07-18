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Рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
45 минут назад
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Фото:
РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 16 копеек — до 62,77 рубля.
Курс евро повысился на 4 копейки, составив 73,00 рубля.
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