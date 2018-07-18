Какую цену в июне просили за авто на вторичке?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» внимательно изучили предложения на вторичном авторынке и назвали цены, которые чаще всего просили за свои авто их старые владельцы. В ходе исследования ниши б/у машин аналитики провели мониторинг объявлений о продаже на автомобильном портале DROM.ru, опубликованных пользователями в прошлом месяце. Так, по данным автоэкспертов, в июне россияне чаще всего выставляли на продажу автомобили 2008— 2017 годов выпуска — 179 тысяч предложений. Такие авто в среднем стоили около 790 тысяч рублей и демонстрировали пробег в 96 тысяч километров.

Самый популярный ценовой диапазон, фигурирующий в объявлениях, — от 300 до 600 тысяч. рублей. Это 35,5 процентов от общего числа объявлений, что в цифровом выражении равно 63,5 тыс. единиц. Самой популярной моделью в этой категории стал «Ford Focus» 2012 года выпуска. В среднем за модель с 93,7 тыс. км пробега просили 496 тысяч рублей.

Следующая ценовая категория — от 600 тысяч до миллиона рублей, доля таких автомобилей составила 27,4% или 49 тысяч штук. Лидирующую позицию в этом диапазоне занимает «Toyota Camry» 2008 года выпуска. Подержанные «Камри» чаще всего продавали примерно за 696 тысяч рублей. В среднем такой экземпляр успевал набегать 161 тысячу километров.

Значительно меньше объявлений — 25,7 тысяч штук или (14,3%) — пришлось на бюджетные машины стоимостью до 300 тысяч рублей. Чаще в этой ценовой категории в июне можно было встретить вазовскую «LADA Priora» 2011 года выпуска. За отечественные легковушки их предыдущие владельцы собирались выручить в среднем 230 тысяч рублей. Пробег — 110 тысяч км.

Реже всего на продажу выставляли автомобили, чей ценник превышал миллион рублей. Так, в прошлом месяце на DROM.ru разместили всего 22,7 тыс. объявлений о продаже машин стоимостью 1 — 1,5 млн рублей (12,7%). Самой продаваемой моделью здесь становится «Toyota Camry» 2012 года выпуска, средняя цена на которую стартует с отметки в 1 млн 30 тыс. рублей.