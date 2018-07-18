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Сколько в Костроме стоит килограмм свиного шашлыка?
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Сколько в Костроме стоит килограмм свиного шашлыка? 

k1news.ru 46 минут назад
Фото: k1news.ru
Лето в Костроме еще в самом разгаре, и сезон шашлыков, можно сказать, только начинается. Многие не представляют себе отдых на природе без аромата жареного шашлыка. Но по какой цене его продают этим летом в торговых точках?
Сколько стоит килограмм свиного шашлыка, выяснила «Костромская Народная газета».
В магазинах сети «Десяточка» он стоит 296 рублей, в «Гулливере» — 289 рублей. В магазинах «Дом еды» килограмм шашлыка предлагают за 339 рублей, «Высшая лига» — 299 рублей, «Адмирал» — 289 рублей.
В «Магните» шашлык продают за 155 рублей 90 копеек.
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