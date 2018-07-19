«Аризона» выставлена на продажу. Может ли русский бизнесмен купить клуб НХЛ?

Бизнесмен Эндрю Барроуэй в декабре 2014 года стал основным владельцем «Аризоны», а в июне 2017 года — единственным, собрав у себя весь пакет акций. Но тянуть такой воз Барроуэю тяжело, за последние пять сезонов команда принесла убытков на $45 млн, при этом уже накопили долгов на $250 млн, из которых $100 млн — задолженность перед лигой.

И вот Барроуэй хочет продать 49 процентов акций клуба, который оценил в $500 млн Это логично, ведь тот же «Вегас» вошел в лигу, заплатив как раз $500 млн вступительного взноса. А вот входной взнос для «Сиэтла» составит уже $650 млн Хотя финансовый журнал Forbes оценивал «Аризону» в $300 млн Но эта сумма и Барроуэю, и самой лиге кажется заниженной. Такое вот противоречие.

Как мне известно, теоретически «Койотиз» могут быть проданы российскому бизнесмену или группе инвесторов. Тут нет никакой политики, НХЛ позволит русскому бизнесу приобрести одну из команд. И можно вспомнить, как Михаил Прохоров купил клуб НБА «Нью-Джерси Нетс», которому сменил название, а потом перевез в Бруклин

Но какие подводные камни у «Аризоны»? Во-первых, лига против того, чтобы этот клуб перевозили в другой город. Во-вторых, есть проблема с ареной. Ее месторасположение очень проблемное, она находится очень далеко от фанатов. Проложите на карте расстояние между Глендейлом до даунтауна Финикса, где живет пара миллионов человек — получится несколько десятков километров.

Для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно перевезти команду туда, где более хороший рынок. А не строить бизнес в том месте, куда простому болельщику на машине придется ехать час-полтора после работы в одну сторону.

В-третьих, «Аризона» в яме. И видимо, эти $250 млн от инвестора пойдут на выплату старых долгов. При этом платежная ведомость клуба составляет уже $69,3 млн, и там все 50 игроков на контрактах. А еще нужно ежемесячно платить по долгам. То есть инвестору надо будет вкладывать больше, чем четверть миллиарда долларов — нужны деньги на развитие «Койотиз».

«Тампа-Бэй» — команда с похожим рынком. Но это клуб с одной из самых посещаемых арен в лиге, там сильный состав, много звезд. И посчитайте, сколько лет потребовалось «Лайтнинг» на развитие, чтобы дойти до такого состояния.

Сейчас «Аризона» — это не бизнес, а колодец, куда бросают деньги. Хотя теоретически можно раскрутить клуб, довести его цену до миллиарда долларов, развить хоккейную культуру в регионе, откуда вышел, между прочим, сам Остон Мэттьюз.

Каждый хоккеист НХЛ может подарить по 25 комплектов формы любому нуждающемуся клубу. В такой акции скоро примут участие наши игроки: Никита Кучеров подарит форму детям, которые занимаются у Геннадия Курдина — первого тренера звезды «Тампы». Никита Зайцев вручит детской команде «Пингвины».

У клубов НХЛ есть детские программы, малышей приучают к игре, строят культуру хоккея. Если это сделали в «Тампе», почему так не могут поступить в «Аризоне»? Просто нужен определенное вложение денег, и за три-четыре года можно удвоить свои деньги, при этом быть владельцем одного из клубов НХЛ.

Также учтите, что лига имеет договор с профсоюзом, согласно которому все команды обязаны летать чартерами, есть правильную еду, жить в пятизвездочных отелях. Тут не как в КХЛ, где СКА и рижское «Динамо» , например, имеют разный уровень сервиса. А это еще одна статья расходов.