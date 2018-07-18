ГД подчинит майнеров криптовалют действующим в РФ налоговым нормам

Глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал, как будут взиматься налоги с владельцев криптовалюты.

Как передает газета «Известия», для российских майнеров и владельцев криптовалют не будет разрабатываться отдельного налогового режима — их подчинят уже действующим нормам Налогового кодекса.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, в данный момент в нижней палате парламента работает отдельная группа, которая занимается подготовкой поправок ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах (криптовалютах).

Согласно инициативе, если оборотом криптовалют занимается физлицо, то с него необходимо взимать НДФЛ, а если юридическое лицо, то налогообложение должно соответствовать форме его бизнеса.

Аксаков уточнил, что принятие новых норм запланировано на осень текущего года.