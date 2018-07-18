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ГД подчинит майнеров криптовалют действующим в РФ налоговым нормам
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ГД подчинит майнеров криптовалют действующим в РФ налоговым нормам 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал, как будут взиматься налоги с владельцев криптовалюты.
Как передает газета «Известия», для российских майнеров и владельцев криптовалют не будет разрабатываться отдельного налогового режима — их подчинят уже действующим нормам Налогового кодекса.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, в данный момент в нижней палате парламента работает отдельная группа, которая занимается подготовкой поправок ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах (криптовалютах).
Согласно инициативе, если оборотом криптовалют занимается физлицо, то с него необходимо взимать НДФЛ, а если юридическое лицо, то налогообложение должно соответствовать форме его бизнеса.
Аксаков уточнил, что принятие новых норм запланировано на осень текущего года.
ИД «Собеседник»: последние новости
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