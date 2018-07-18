Кредитный бум. Почему прикамцы стали брать больше займов

Просрочка уменьшилась

Львиная доля займов приходится на потребительские кредиты — 76,9% от общей суммы (81,9 млрд руб. — Авт.), остальные 23,1% — это жилищные кредиты (в том числе ипотечные).

По сведениям Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сумма выданных автокредитов в Прикамье за пять первых месяцев этого года подросла (если сравнивать с январём-маем 2017 года) почти на 380 миллионов рублей, составив 5,19 миллиардов рублей. Впрочем, в России средний рост по объёмам автокредитования составил 34,3%, тогда как у нас всего 7,8%. Здесь среди факторов роста эксперты называют подорожание импортных автомобилей, а также адресную госпрограмму поддержки российского автопрома. В этом году стоимость автомобилей, подпадающих под льготное кредитование, подняли до 1,5 миллионов рублей. Сегодня средний размер автокредита в Прикамье, по данным НБКИ, — 574,5 тысяч рублей.

Аналитики отмечают небольшое снижение просрочки по кредитам в нашем регионе.

«К началу лета доля просроченной задолженности составила 6,1%, что говорит об улучшении платёжной дисциплины заёмщиков. В 2017 году этот показатель был 8,2% при меньшем объёме кредитного портфеля. По сравнению с прошлым годом кредитный портфель пермяков увеличился на 15,7%. И на 1 июня он достиг 246,2 миллиардов рублей», — говорит управляющий отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.

Смягчили условия

По его мнению, рост объёмов кредитования говорит о том, что жители края стали уверенней чувствовать себя в нынешней экономической ситуации. И сегодня они могут позволить себе финансовое планирование на более длительный срок.

«Также сказалось смягчение ценовых условий банков: брать кредиты стало выгоднее, чем год назад», — добавил Алексей Моночков.

По официальным данным, средневзвешенная ставка по кредитам для физлиц в этом году продолжила снижаться. Так, к началу летнего сезона для кредитов сроком до трёх лет она была 13,9%, больше трёх лет — 11,9%. За полгода ставки сократились соответственно на 3,3% и 2,8%. Также уменьшились ставки по ипотеке — на 1,9%. В начале июня ипотечный кредит в Прикамье можно было взять, в среднем, под 9,8% годовых, тогда как год назад — под 11,7%.

По словам доцента кафедры менеджмента ПГНИУ, к.э.н. Игоря Мерзлова, многие жители края используют снижение ставок для перекредитования.

«Сегодня можно говорить о стабилизации макроэкономической ситуации в стране. Центробанк понижает ставку рефинансирования, после чего банки сначала уменьшают ставки по депозитам, а затем и по кредитам. И это приводит к росту объёмов кредитования. Во многом он связан с рефинансированием ранее выданных кредитов: погасив часть долга по старому займу, люди берут новый на более выгодных условиях. Не скажу, что кредитный портфель жителей края сильно подрос. Но по объёмам кредитования мы возвращаемся к показателям трёхлетней давности, когда тоже наблюдался некоторый бум. После чего из-за ухудшения экономической ситуации наши жители меньше брали займы. Поэтому относительно каждого домохозяйства уровень долговой нагрузки за это время несколько снизился. А сейчас начинает подрастать», — поясняет Игорь Мерзлов.