СМИ: эксперты пугают ростом цен на рыбу из-за нововведений ФСБ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) поставила в известность рыболовов о недопустимости промысла на принадлежащих иностранцам судах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Запрет грозит отрасли дополнительными расходами на логистику в 12 млрд рублей в год, что может отразиться и на стоимости конечной продукции, а сами рыбаки понесут значительные убытки, опасаются участники рынка. По оценкам специалистов отрасли, только в Северном бассейне 70% флота — это суда, принадлежащие иностранцам. При этом новые суда в стране строятся в недостаточном количестве, а изношенные списываются. Это создает нехватку предложения на рынке, отмечают промышленники.

По подсчетам главы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева , занимающимся выловом трески на севере предприятиям придется дополнительно выделить около двух миллионов долларов на срочную перестройку логистических маршрутов во время пика путины из-за ограничительной меры.