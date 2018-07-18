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СМИ: эксперты пугают ростом цен на рыбу из-за нововведений ФСБ
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СМИ: эксперты пугают ростом цен на рыбу из-за нововведений ФСБ 

BFM.RU 28 минут назад
Фото: Карельские вести
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) поставила в известность рыболовов о недопустимости промысла на принадлежащих иностранцам судах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Запрет грозит отрасли дополнительными расходами на логистику в 12 млрд рублей в год, что может отразиться и на стоимости конечной продукции, а сами рыбаки понесут значительные убытки, опасаются участники рынка. По оценкам специалистов отрасли, только в Северном бассейне 70% флота — это суда, принадлежащие иностранцам. При этом новые суда в стране строятся в недостаточном количестве, а изношенные списываются. Это создает нехватку предложения на рынке, отмечают промышленники.
По подсчетам главы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, занимающимся выловом трески на севере предприятиям придется дополнительно выделить около двух миллионов долларов на срочную перестройку логистических маршрутов во время пика путины из-за ограничительной меры.
В Росрыболовстве газете сообщили, что вопрос о требованиях спецслужбы обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы с Пограничной службой ФСБ России, участники которой договорились «проработать вопрос».
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