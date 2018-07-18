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Хабаровск и Китай свяжет транспортный коридор
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Хабаровск и Китай свяжет транспортный коридор 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Документ о создании проекта, который свяжет Хабаровск и северо-восток Китая и поспособствует развитию агропромышленного комплекса региона, подписали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, DongjinGroup и АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд», сообщает AmurMedia.
Предполагается в рамках проекта построить специализированный порт на территории Хабаровска для перевалки агропромышленных товаров объемом 400 тысяч тонн в год. Для выращивания сельскохозяйственных культур ожидается выделение 10 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. Общий объем инвестиций в проект составит 120 миллионов долларов США.
Строительные работы начнутся уже в этом году.
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