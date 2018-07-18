Хабаровск и Китай свяжет транспортный коридор

Документ о создании проекта, который свяжет Хабаровск и северо-восток Китая и поспособствует развитию агропромышленного комплекса региона, подписали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, DongjinGroup и АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд», сообщает AmurMedia

Предполагается в рамках проекта построить специализированный порт на территории Хабаровска для перевалки агропромышленных товаров объемом 400 тысяч тонн в год. Для выращивания сельскохозяйственных культур ожидается выделение 10 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. Общий объем инвестиций в проект составит 120 миллионов долларов США.

Строительные работы начнутся уже в этом году.