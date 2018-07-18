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В Госдуме предложили зафиксировать цены на питьевую воду
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В Госдуме предложили зафиксировать цены на питьевую воду 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой обязать торговые точки продавать питьевую воду по зафиксированной цене, сообщает РИА Новости.
Согласно предложениям Власова, цена за пол-литровую бутылку питьевой воды должна составлять 15 рублей. Парламентарий также сообщил, что он работает над законопроектом об обеспечении россиян доступной качественной питьевой водой, так как в стране каждый десятый не имеет к ней доступ.
Власов отметил, что практика продажи питьевой воды по фиксированной цене уже реализуется в других странах, в частности, в Турции.
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