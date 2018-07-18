В Госдуме предложили зафиксировать цены на питьевую воду

Согласно предложениям Власова, цена за пол-литровую бутылку питьевой воды должна составлять 15 рублей. Парламентарий также сообщил, что он работает над законопроектом об обеспечении россиян доступной качественной питьевой водой, так как в стране каждый десятый не имеет к ней доступ.