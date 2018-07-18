Майнеров заставят платить налоги с биткоинов

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Майнеров криптовалют подчинят действующим налоговым нормам России 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Dado Ruvic/Reuters
Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что для российских майнеров и владельцев криптовалют не будет разрабатываться отдельного налогового режима, их подчинят уже действующим нормам Налогового кодекса. Об этом он сказал газете «Известия».
Аксаков отметил, что в данный момент в нижней палате парламента работает отдельная группа, которая занимается подготовкой поправок ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах (криптовалютах). Ожидается, что новый закон будет принят в осеннюю сессию.
По мнению авторов закона, если оборотом криптовалют занимается физлицо, то с него необходимо взимать НДФЛ, а если юридическое лицо, то налогообложение должно соответствовать форме его бизнеса.
Ранее в ЦБ рассказали, когда признают криптовалюты средством платежа.
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