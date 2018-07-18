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Игрушечный McLaren Senna оценили в 8000 долларов
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Игрушечный McLaren Senna оценили в 8000 долларов 

Motor.ru 56 минут назад
Фото: Motor.ru
Британская компания Amalgam, специализирующаяся на выпуске масштабных моделей, представила уменьшенную копию гиперкара McLaren Senna. Детализированную модель, выполненную в масштабе 1:8, оценили минимум в 8 184 доллара (515 тысяч рублей). Цена машинки, сделанной в соответствии с пожеланиями клиента, доходит до 10 584 долларов (659 тысяч рублей).
Длина игрушечного McLaren Senna составляет 600 миллиметров. Разработка масштабной модели заняла 3000 часов. Она велась в сотрудничестве с дизайн-студией марки, которая предоставила спецификации материалов и оригинальную проектную документацию гиперкара. На сборку и покраску машинки уходит около 300 часов.
При этом в каталогах других производителей есть и более дорогие масштабные модели. Например, Porsche 917 Salzburg, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» 1970 года. Такая игрушечная машинка выпущена в количестве 50 экземпляров, каждый из которых стоит 14 тысяч 917 долларов (938 000 рублей по текущему курсу).
McLaren Senna — самая экстремальная дорожная модель в линейке британского производителя. Тираж гиперкара составит 499 экземпляров. Senna оснащается четырехлитровой твин-турбо «восьмеркой» мощность 800 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, совмещенной с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Первую «сотню». McLaren Senna разменивает уже через 2,8 секунды. Максимальная скорость — 340 километров в час.
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