Дорогие игрушки. Британцы выпустили копию гиперкара McLaren за 513 тысяч рублей

Купить суперкар весьма сложно. Не только потому, что стоимость подобных машин порой чрезвычайно высока, но и потому, что выпускают их, как правило, ограниченным тиражом. Но если очень захотеть, стать владельцем такого автомобиля всё-таки можно. Надо просто приобрести… масштабную копию!

Магазин коллекционных предметов Amalgam Collection объявил о выпуске ограниченной партии копий гиперкара McLaren Senna. Но это не просто игрушка, которую обычно покупают детям в магазинах за 200-500 рублей. Стоимость данной копии в масштабе 1:8 соспоставима с ценой реальной машины — её оценили в 8 184 доллара за базовую версию. Сам гиперкар McLaren Senna, который выпустят в количестве 500 штук, стоит 837 000 долларов.

Уменьшенный McLaren Senna за почти 513 тысяч рублей (по текущему курсу) разрабатывался в течение 3000 часов! Построена копия на основе данных CAD, которые были предоставлены компанией McLaren. И спецы британской марки проверили её на точность! А на постройку одной копии, длина которой составляет 60 см, уходит 300 часов!

КОпия McLaren Senna окрашена в точно такой же оттенок, что и реальный гиперкар — оранжевый McLaren Orange Paint. А краску предоставила компания. Есть детали из углеродного волокна, колёсные диски бронзового цвета и синие тормозные суппорты. Но это ещё не всё! За 9 384 долларов предлагается версия Bespoke с рядом уникальных опций. И топовая Bespoke Plus, стоимостью от 10 584 долларов, позволяющая «персонализировать» копию, выбрать варианты интерьера и экстерьера — ка и у реальной машины!

Напомним, реальный гиперкар McLaren Senna, названный в честь трёхкратного чемпиона «Формулы 1» Айртона Сенны, представили в декабре 2017 года. Он оснащается 4,0-литровым битурбо двигателем V8, который выдаёт 800 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,8 секунды, а максимальная скорость — 340 км/ч. Есть у модели и трековая версия — McLaren Senna GTR, которая дороже и мощнее.