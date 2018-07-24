В «Милане» подтвердили желание Бонуччи вернуться в «Ювентус» 

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал желание защитника и капитана команды Леонардо Бонуччи покинуть клуб. Специалист отметил, что игрок высказал свою позицию относительно этой ситуации в личном диалоге, сообщает "Советский спорт".
"Нужно быть честным и говорить все так, как есть. Лео общался со мной, но я не клуб, ему нужно разговаривать с руководством", — цитирует Гаттузо Football Italia.
При этом тренер «Милана» выразил надежду на то, что Бонуччи продолжит карьеру в стане «россонери».
"Надеюсь, Бонуччи останется. У него есть и характер, и талант. Думаю, если игрок хочет уйти, тренер должен сделать все возможное, чтобы убедить его остаться", — заключил Гаттузо.
Ранее сообщалось, что Бонуччи этим летом может вернуться в «Ювентус», за который выступал в период с 2007 по 2017 год. Отмечается, что частью сделки между клубами может стать форвард «бьянконери» Гонсало Игуаин.