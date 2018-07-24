Ещё
В «Милане» подтвердили желание Бонуччи вернуться в «Ювентус»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Милане» подтвердили желание Бонуччи вернуться в «Ювентус» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: официальный сайт «Милана»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал желание защитника и капитана команды Леонардо Бонуччи покинуть клуб. Специалист отметил, что игрок высказал свою позицию относительно этой ситуации в личном диалоге, сообщает "Советский спорт".
"Нужно быть честным и говорить все так, как есть. Лео общался со мной, но я не клуб, ему нужно разговаривать с руководством", — цитирует Гаттузо Football Italia.
При этом тренер «Милана» выразил надежду на то, что Бонуччи продолжит карьеру в стане «россонери».
"Надеюсь, Бонуччи останется. У него есть и характер, и талант. Думаю, если игрок хочет уйти, тренер должен сделать все возможное, чтобы убедить его остаться", — заключил Гаттузо.
Ранее сообщалось, что Бонуччи этим летом может вернуться в «Ювентус», за который выступал в период с 2007 по 2017 год. Отмечается, что частью сделки между клубами может стать форвард «бьянконери» Гонсало Игуаин.
Газета.Ru: последние новости
Рубль растет на открытии торгов Эксперт: Трамп, как неопытный политик, пытается выполнить обещания Фондовый рынок России открылся снижением
Комментарии  Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов184
Основательница Femen покончила с собой86
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков66
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции203
Оксана Шачко оставила предсмертную записку38
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение