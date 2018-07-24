В «Милане» подтвердили желание Бонуччи вернуться в «Ювентус»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал желание защитника и капитана команды Леонардо Бонуччи покинуть клуб. Специалист отметил, что игрок высказал свою позицию относительно этой ситуации в личном диалоге, сообщает "Советский спорт"

"Нужно быть честным и говорить все так, как есть. Лео общался со мной, но я не клуб, ему нужно разговаривать с руководством", — цитирует Гаттузо Football Italia.

При этом тренер «Милана» выразил надежду на то, что Бонуччи продолжит карьеру в стане «россонери».

"Надеюсь, Бонуччи останется. У него есть и характер, и талант. Думаю, если игрок хочет уйти, тренер должен сделать все возможное, чтобы убедить его остаться", — заключил Гаттузо.