Капитан «Милана» прокомментировал снятие отстранения от участия в еврокубках

Капитан итальянского футбольного клуба «Милан» Леонардо Бонуччи прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию об отстранении команды от выступления в еврокубках в следующем сезоне.

«Мы отвоевали то, чего добились на поле», — написал Бонуччи в Twitter.

В прошедшем сезоне Серии А «Милан» занял шестое место в турнирной таблице и заработал право выступить в Лиге Европы.

27 июня «Милан» был отстранён на два сезона от еврокубков за нарушение финансового фейр-плей.

Ранее стало известно, что «Милан» перешёл во владение американской инвестиционной корпорации.