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Капитан «Милана» прокомментировал снятие отстранения от участия в еврокубках
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Капитан «Милана» прокомментировал снятие отстранения от участия в еврокубках 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Капитан итальянского футбольного клуба «Милан» Леонардо Бонуччи прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляцию об отстранении команды от выступления в еврокубках в следующем сезоне.
«Мы отвоевали то, чего добились на поле», — написал Бонуччи в Twitter.
В прошедшем сезоне Серии А «Милан» занял шестое место в турнирной таблице и заработал право выступить в Лиге Европы.
27 июня «Милан» был отстранён на два сезона от еврокубков за нарушение финансового фейр-плей.
Ранее стало известно, что «Милан» перешёл во владение американской инвестиционной корпорации.
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