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Бонуччи о возвращении «Милану» права сыграть в еврокубках: Отвоевали то, что заслужили своей игрой
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Бонуччи о возвращении «Милану» права сыграть в еврокубках: Отвоевали то, что заслужили своей игрой
Советский спорт
21 июля 2018
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Фото:
АРФМ
Такое решение принял Арбитражный спортивный суд в Лозанне (CAS).
«Отвоевали то, что заслужили своей игрой на поле», — написал Бонуччи в своем твиттере.
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