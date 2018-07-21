Бонуччи о возвращении «Милану» права сыграть в еврокубках: Отвоевали то, что заслужили своей игрой

Такое решение принял Арбитражный спортивный суд в Лозанне (CAS). «Отвоевали то, что заслужили своей игрой на поле», — написал Бонуччи в своем твиттере.