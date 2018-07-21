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Бонуччи о возвращении «Милану» права сыграть в еврокубках: Отвоевали то, что заслужили своей игрой
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Бонуччи о возвращении «Милану» права сыграть в еврокубках: Отвоевали то, что заслужили своей игрой 

Советский спорт 21 июля 2018
Фото: АРФМ
Такое решение принял Арбитражный спортивный суд в Лозанне (CAS).
«Отвоевали то, что заслужили своей игрой на поле», — написал Бонуччи в своем твиттере.
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