Бонуччи может вернуться в «Ювентус» спустя год после перехода в «Милан»

По данным La Gazzetta dello Sport, игрок не смог адаптироваться в миланском клубе и уже с января пытается наладить отношения с главным тренером «бьянконери» Массимилиано Аллегри, чтобы вернуться в Турин. Сообщается, что стороны смогли преодолеть конфликт, что делает этот трансфер более вероятным.

Отмечается, что частью сделки между клубами может стать форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин

Ранее сообщалось, что «Милан» готов продать защитника Бонуччи при одном условии.