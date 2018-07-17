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Обрадору придется решать энергопроблемы Мексики с компанией с самым крупным в мире долгом
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Обрадору придется решать энергопроблемы Мексики с компанией с самым крупным в мире долгом 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 17 июл — РИА новости. Победителю президентских выборов в Мексике Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору придется решать проблемы энергоотрасли страны совместно с нефтекомпанией с самым большим в мире долгом, пишет Forbes Mexico.
По состоянию на конец марта, долг государственной Pemex с учетом пенсионных выплат и лизинговых операций составлял 175,386 миллиарда долларов, что больше задолженности бразильской Petrobras и англо-голландской Shell. Без учета этих выплат долг Pemex составляет 107,4 миллиарда долларов, пишет издание со ссылкой на данные агентства Moody"s.
Сама компания в первом отчете за 2018 год назвала свою задолженность «значительной», объяснив ее возникновение недостаточным денежным потоком в последние годы.
Начавшаяся в 2013 году энергореформа в Мексике направлена на привлечение иностранных инвестиций в отрасль в условиях, когда государственный Pemex не мог их обеспечить после почти 80 лет монополизма. Обрадор после победы в выборах сообщал о планах проверить все контракты, заключенные в рамках энергореформы.
Также он заявлял, что считает своим приоритетом увеличение внутреннего производства бензина и дизельного топлива в Мексике. Сейчас местные заводы обеспечивают примерно четверть от внутреннего спроса на топливо, остальное завозят из США. Согласно озвученным Обрадором планам, Мексика намерена за три года построить новый нефтеперерабатывающий завод и реконструировать еще шесть.
Также он пообещал в течение трех лет не допускать роста цен на бензин, газ, дизельное топливо и электроэнергию, а затем снизить стоимость бензина.
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