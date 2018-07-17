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Билл Гейтс инвестирует 30 миллионов долларов в изучение болезни Альцгеймера
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Билл Гейтс инвестирует 30 миллионов долларов в изучение болезни Альцгеймера 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс присоединился к консорциуму инвесторов и инвестирует до 30 миллионов долларов в течение трех лет в фонд изучения болезни Альцгеймера Diagnostics Accelerator, следует из сообщения в личном блоге миллиардера.
По словам Гейтса, на очередное пожертвование в исследования в этой области его подтолкнуло общение с семьями, в которых у некоторых членов было диагностировано это заболевание. Он также отметил, что этой болезнью страдал его отец.
"Поэтому моя следующая инвестиция идет на исследования Альцгеймера, в фонд Diagnostics Accelerator. Этот проект, запущенный организацией Alzheimer's Drug Discovery Foundation (ADDF), призван ускорить инновационные разработки в области ранней диагностики заболевания", — отмечает Гейтс.
Помимо него, в фонд инвестируют председатель американской косметической фирмы Estee Lauder Рональд Лаудер, венчурное предприятие Dolby Family Ventures и фонд Чарльза и Хелен Шваб.
В ноябре прошлого года Гейтc уже заявлял об инвестициях в размере 50 миллионов долларов в Dementia Discovery Fund, занимающийся проблемой лечений деменции и других приобретенных заболеваний мозга.
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