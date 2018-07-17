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Несколько алтайских компаний подозреваются в сговоре во время аукциона?
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Несколько алтайских компаний подозреваются в сговоре во время аукциона? 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю возбудило дело в отношении трёх барнаульских компаний и одного индивидуального предпринимателя, которых подозревают в сговоре при поставке медицинских изделий для медучреждений Алтайского края.
На недобросовестность участников одного из аукционов обратила внимание УФАС Краевая клиническая больница, которая попросила проанализировать торги.
В ходе расследования было выявлено три аукциона на поставку медицинских изделий для больниц и медцентров Алтайского края на общую сумму более 6 млн рублей, в которых ответчики по делу действовали по одному сценарию.
Две компании, изначально имеющие не соответствующую заявленным требованиям документацию, своими предложениями допускали значительное снижение начальной цены контракта. Такое поведение вводило в заблуждение иных участников аукционов, в результате чего они «устранялись» от участия в торгах, а иная фирма, участвующая в сговоре, становилась победителем аукциона и получала контракт по стоимости незначительно ниже обоснованной заказчиком максимальной цены.
Рассмотрение всех обстоятельств дела назначено на 19 июля. Если факт сговора подтвердится, его участников ждут серьёзные штрафы — для должностных лиц от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 0,1 до 0,5 размера начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рублей.
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