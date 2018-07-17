СМИ: перекупщики продавали билеты на ЧМ-2018 с наценкой в 1000% 

Билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, приобретённые по номиналу — по три-семь тысяч рублей, перекупщики продавали по цене от 40 тысяч рублей. Об этом телеканалу «360» рассказал один из «предпринимателей».
По его словам, самый дорогой проданный им билет — в ложу на финал первенства — стоил полмиллиона рублей. «Вообще за ЧМ лично мой доход — около 20 миллионов рублей. Самыми популярными оказались билеты на игры с участием сборной России», — отметил он.
Официально приобрести билеты на прошедший в России турнир можно было только через сайт или кассы Международной федерации футбола (FIFA). Минимальная цена начиналась от 1280 рублей — столько стоил билет на матчи группового этапа для граждан России. Самый дорой документ официально стоил 66 тысяч рублей — за эти деньги можно было попасть на финал в центральные сектора.