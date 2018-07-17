В Китае предложили заработать на борьбе с выбросами углекислого газа

В китайских провинциях Гуйчжоу, Сычуань, Гуандун и Хэйлунцзян (расположенный на юге страны Гуйчжоу — один из самых бедных регионов КНР , но зато богат лесами) начали создавать виртуальный рынок поглотителей углекислого газа, то есть деревьев. Если весь мир продает квоты на выбросы углекислого газа, то в Китае решили продавать квоты на поглощение таких выбросов.

На участках жителей, включенных в эксперимент, проверяющие помечают все деревья, вычисляя, какой объем углекислого газа они способны поглотить. Затем домохозяйство регистрирует на специальном сайте свой аккаунт, заявляя поглощающие возможности принадлежащих им деревьев. Так формируется биржа подобных посадок.

Промышленные предприятия, а их власти принуждают сокращать выбросы в рамках построения «зеленого Китая» (План по устойчивому развитию КНР к 2030 году), обязаны закупать на этой бирже квоты на объем выбросов, превышающий установленные нормативы, весьма, кстати, жесткие. Вырученные средства перечисляются домохозяйствам, стимулируя их сажать новые деревья. По расчетам, средний деревенский житель Гуйчжоу может получить порядка 1350 юаней (порядка 214 долларов) в год. Но для бедной горной деревни и это деньги. К тому же в будущем система может стать более масштабной, а чем больше предприятий в нее войдут, тем существеннее окажутся выплаты.

Эксперимент начался 8 июля, и сейчас на виртуальную биржу уже занесены 390 тысяч деревьев от 739 домохозяйств. В сумме эти деревья принесут их владельцам годовой доход порядка 1,17 миллиона юаней (около 175 тысяч долларов). На первых порах в проекте участвуют наиболее бедные хозяйства, однако планируется, что к 2020 году только в провинции Гуйчжоу на виртуальной бирже поглотителей углекислого газа будет 10 тысяч аккаунтов, а суммарный доход составит 13,2 миллиона юаней, это около 2 миллионов долларов.

На виртуальную биржу уже занесены 390 тысяч деревьев

Как считают эксперты-востоковеды, ведущие популярный телеграмм-канал «Рисовая лапша», «китайский рынок поглотителей может стать образцом реализации политики устойчивого развития для всего мира». Также эта идея, отмечают эксперты, имеет и еще один положительный для Китая эффект — в случае установления достаточно высоких цен на поглотители на китайском рынке само функционирование такого рынка может стать хорошим стимулом для сельских жителей оставаться в деревнях. Массовая миграция в крупные города — уже в течение многих лет одна из ключевых социальных и экономических проблем Китая, и плата за деревья, пожалуй, может стать одним из факторов ее смягчения.