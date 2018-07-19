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Прямая компенсация убытков аграриев из-за подорожания ГСМ пока не планируется
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Прямая компенсация убытков аграриев из-за подорожания ГСМ пока не планируется 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Дополнительные средства на компенсацию возможных убытков аграриев в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) пока выделять не планируется, Минсельхоз намерен использовать другие меры поддержки российских фермеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза.
Ранее правительство РФ приняло решение выделить 5 млрд рублей на компенсацию дополнительных затрат на ГСМ, понесенных сельхозпроизводителями при проведении весенних полевых работ.
Как отметили в министерстве, сейчас уже действуют такие меры поддержки по компенсации части затрат на ГСМ, как льготные краткосрочные кредиты и оказание несвязанной поддержки сельхозпроизводителям в области растениеводства по возмещению части затрат на гектар посевной площади, что может быть употреблено и на приобретение ГСМ.
"Минсельхоз считает целесообразным и далее расширять и совершенствовать меры поддержки в части компенсации затрат аграриев на ГСМ", — заверил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ оценил потребность сельхозтоваропроизводителей в компенсации затрат, связанных с ростом цен на ГСМ, в 12 млрд рублей. В настоящий момент правительством РФ принято решение о выделении из резервного фонда на эти цели 5 млрд рублей. По данным на 14 июня цены на дизельное топливо в годовом выражении выросли на 27,9% — до 52,5 тыс. рублей за 1 т, на бензин — на 21,9% или 56,5 тыс. рублей за 1 т.
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