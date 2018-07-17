В мире вырос спрос на российский шоколад 

В минсельхозе доложили о росте экспорта российских шоколадных кондитерских изделий. По данным ведомства, за январь-июнь этого года за границу продано на 60 тысяч тонн, или на 27 процентов, больше шоколада, чем за прошлое полугодие, — всего на сумму около 180 миллионов долларов.
Лидеры по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства — Казахстан, на долю которого пришлось 17 процентов российского экспорта, Белоруссия — 14 процентов, Китай — больше 11 процентов", — рассказали в российском аграрном ведомстве. Российский шоколад жалуют и в других странах. А после прошедшего чемпионата мира по футболу поклонников у "Аленки", "Красной Шапочки" и "Мишки Косолапого" будет еще больше. Корреспондент "РГ" сам неоднократно был свидетелем, как болельщики затаривались в магазинах русским шоколадом. Кстати, популярно у иностранцев и российское мороженое, имеющее неподражаемый сливочный вкус.
"На самом деле Россия вполне может продвигать свои марки, гастрономические бренды за рубежом, но в этом бизнесу должно помогать государство. Компании с мировыми именами, производящие шоколад, кондитерские изделия, очень серьезно относятся к продвижению и хорошо в итоге зарабатывают, — поделился мнением с "РГ" аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. — Иногда даже проще и дешевле открыть завод или поставить технологическую линию по выпуску своей марки за рубежом, чем везти туда товар. Что мешает, например, делать конфеты "Аленка" в Китае по российской рецептуре, но с иероглифами на этикетке?"
По мнению эксперта, в этой работе бизнесу могли бы помочь не только профильные ведомства, но и посольства, торгпредства. Было бы неплохо вообще составить список российских гастрономических брендов и определиться с их массовым, конкурентоспособным производством. "Мы можем экспортировать все, что делается в агропромышленном комплексе. Тем более что с учетом роста населения планеты потребность в еде растет быстрее, чем рост производства. К тому же продовольствие — это не та отрасль, где могут появиться заменители. Заменить сыр и мясо таблеткой, наверное, можно будет только в далеком будущем и то вряд ли", — полагает Холод.
Кроме того, Россия, не использующая пока активно пестициды и другие минеральные удобрения в сельском хозяйстве, может в будущем стать экспортером органической еды. "На мировом рынке уже сейчас востребованы бакалейные, свежие натуральные локальные продукты. Причем российские товары могут конкурировать с зарубежными, да и по качеству некоторые лучше", — рассказал "РГ" председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Потенциал рынка только органической продукции для стран Евросоюза оценивается в 130 миллионов долларов в год, мирового — 290 миллионов долларов.
Наши кондитеры могли бы делать конфеты "Аленка" в Китае по своей рецептуре, но с иероглифами на этикетке
Но пока Россия остается экспортером, прежде всего, сырья. Хорошо продается пшеница. За эти полгода вывезено на 60 процентов больше, чем за прошлое полугодие. Больше всего покупают нашу пшеницу в Египте, растет спрос в Турции, Латвии, Вьетнаме. Также хорошо продаются за рубеж рапсовое и соевое масла, соевые бобы. За первое полугодие объемы экспорта продукции российского АПК с учетом стран ЕАЭС в стоимостном выражении составили 7,4 миллиарда долларов, что на 1,5 миллиарда больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года.