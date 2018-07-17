В мире вырос спрос на российский шоколад

В минсельхозе доложили о росте экспорта российских шоколадных кондитерских изделий. По данным ведомства, за январь-июнь этого года за границу продано на 60 тысяч тонн, или на 27 процентов, больше шоколада, чем за прошлое полугодие, — всего на сумму около 180 миллионов долларов.

Лидеры по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства — Казахстан , на долю которого пришлось 17 процентов российского экспорта, Белоруссия — 14 процентов, Китай — больше 11 процентов", — рассказали в российском аграрном ведомстве. Российский шоколад жалуют и в других странах. А после прошедшего чемпионата мира по футболу поклонников у "Аленки", "Красной Шапочки" и "Мишки Косолапого" будет еще больше. Корреспондент "РГ" сам неоднократно был свидетелем, как болельщики затаривались в магазинах русским шоколадом. Кстати, популярно у иностранцев и российское мороженое, имеющее неподражаемый сливочный вкус.

"На самом деле Россия вполне может продвигать свои марки, гастрономические бренды за рубежом, но в этом бизнесу должно помогать государство. Компании с мировыми именами, производящие шоколад, кондитерские изделия, очень серьезно относятся к продвижению и хорошо в итоге зарабатывают, — поделился мнением с "РГ" аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. — Иногда даже проще и дешевле открыть завод или поставить технологическую линию по выпуску своей марки за рубежом, чем везти туда товар. Что мешает, например, делать конфеты "Аленка" в Китае по российской рецептуре, но с иероглифами на этикетке?"

По мнению эксперта, в этой работе бизнесу могли бы помочь не только профильные ведомства, но и посольства, торгпредства. Было бы неплохо вообще составить список российских гастрономических брендов и определиться с их массовым, конкурентоспособным производством. "Мы можем экспортировать все, что делается в агропромышленном комплексе. Тем более что с учетом роста населения планеты потребность в еде растет быстрее, чем рост производства. К тому же продовольствие — это не та отрасль, где могут появиться заменители. Заменить сыр и мясо таблеткой, наверное, можно будет только в далеком будущем и то вряд ли", — полагает Холод.

Кроме того, Россия, не использующая пока активно пестициды и другие минеральные удобрения в сельском хозяйстве, может в будущем стать экспортером органической еды. "На мировом рынке уже сейчас востребованы бакалейные, свежие натуральные локальные продукты. Причем российские товары могут конкурировать с зарубежными, да и по качеству некоторые лучше", — рассказал "РГ" председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Потенциал рынка только органической продукции для стран Евросоюза оценивается в 130 миллионов долларов в год, мирового — 290 миллионов долларов.

Наши кондитеры могли бы делать конфеты "Аленка" в Китае по своей рецептуре, но с иероглифами на этикетке