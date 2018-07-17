Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум за II квартал до 10,444 тыс. руб.

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Минтруд предлагает установить величину прожиточного минимума на душу населения во втором квартале 2018 года в РФ в размере 10,444 тыс. рублей. Таким образом, он увеличивается на 4% по сравнению с I кварталом 2018 года, следует из опубликованного во вторник проекта на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указывается, что прожиточный минимум на душу населения составит 10,444 тыс. рублей, для трудоспособного населения — 11,280 тыс. рублей, для пенсионеров — 8,583 тыс. рублей, а для детей — 10,390 тыс. рублей.

"Величина прожиточного минимума за II квартал 2018 года по сравнению с I кварталом 2018 года увеличилась на душу населения и для трудоспособного населения на 4%, для пенсионеров — на 3,8%, для детей — на 4,3%", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что причиной увеличения прожиточного минимума является рост стоимости продуктов питания на 3,8% в составе величины прожиточного минимума на душу населения. В Минтруде поясняют, что по сравнению с предыдущим кварталом выросли цены на картофель, капусту, морковь, лук, свеклу, яблоки, а также на сахар-песок и пшено. При этом цены на молочные и мясные продукты практически не изменились. Индекс потребительских цен (ИПЦ) во втором квартале составил 101,1% к предыдущему.

Величина прожиточного минимума используется для расчетов по поддержке отдельных групп населения, в частности для оказания соцпомощи малоимущим гражданам, выплаты ежемесячного пособия на ребенка, для выплат на третьего ребенка, расчета соцдоплат к пенсиям. Для этих целей принимается во внимание величина прожиточного минимума не в целом по России, а в каждом отдельно взятом регионе.