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SEC запретили использование аппаратов по добыче криптовалют производства Kodak
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SEC запретили использование аппаратов по добыче криптовалют производства Kodak 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
После произошедшего команде Kodak будет не так просто восстановить свое доброе имя. На волне роста популярности блокчейн, корпорация начала сотрясать общество громкими заявлениями по поводу выпуска собственной криптовалюты. Далее компания заявила о выходе устройств добычи криптовалюты KashMiner.
Представители Kodak, не стесняясь, представляли публике прогнозы невероятного роста доходности своих пользователей. По некоторым данным он достигал отметки в $9 000 за срок аренды устройства. Однако в ответ на громкие заявления, многие профессионалы криптосообщества раскритиковали Kodak, обвиняя их в искусственном манипулировании курсом своих акций. Сегодня все опасения подтвердились.
Дело в том, SEC произвел собственное расследование, по результатам которого оказалось, что в словах представителей Kodak нет и половины правды. Устройств KashMiner, ввод в эксплуатацию которых ожидали многие участники криптосообщества, по факту не оказалось в наличии. Компания не то, что не удосужилась заняться вопросами лицензирования — она вообще не выпустила ни одной майнинг-машины.
Для прекращения обмана пользователей, со стороны регулятора были выдвинуты меры по коррекции курса ведения работ со стороны Kodak. Представители компании, в свою очередь, списали все на собственное разочарование в проекте аренды майнинг-устройств.
Ранее мы писали о том, как Kodak Coin обещает защитить авторские права Фернандо Алонсо.
текст: Евгения Лиходей, фото: David Becker / Getty images / My Block Info
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