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Игорный бизнес принёс бюджету Крыма в мае 1,1 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Крыма в мае 1,1 млн рублей 

Чемпионат.com 55 минут назад
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Республики Крым за первые пять месяцев 2018 года составили около 4,5 млн рублей. Соответствующие данные приводятся в отчёте, опубликованном на сайте республиканского Министерства финансов. Согласно отчёту, на 1 июня исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 4,4 млн рублей. За май сумма налоговых поступлений составила 1,1 млн рублей.
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