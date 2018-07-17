Статистика Великобритании подкосила фунт

Сегодня днем высокую волатильность демонстрирует британский фунт. Пара фунт/доллар снизилась с 1,323 до 1,314. Причиной негатива стала статистика. По итогам июня в Великобритании существенно увеличилось число заявок на пособие по безработице, вместо ожидаемых 2,3 тыс. заявки подали 7,8 тыс. человек. Количество занятых по итогам месяца увеличилось, но не совпало с ожиданиями. Рынок предполагал, что количество трудящихся увеличится на 150 тыс., а реальный прирост составил 137 тыс. человек.

Для участников рынка ухудшение статистики по безработице означает, что Банк Англии может продолжить медлить с повышением процентной ставки и ужесточением денежно-кредитной политики. Для регулятора этот фактор является одним из ключевых при принятии решения.

Сегодня фунт слабеет не только к доллару, но и к евро, пара евро/фунт торгуется в районе отметки 0,88. Фунт сохранит свою слабость до конца дня, также падение может продолжиться и завтра, тем более что уже с утра появится первая британская статистика по такому важному показателю, как инфляция.

Что касается пары евро/доллар, то сегодня на рынке достаточно спокойно. Завтра будет более интересный и насыщенный день, статистика и новости заставят пару сдвинуться с места. Но до конца вторника торги по паре евро/доллар пройдут в пределах 1,168-1,173.