Уже не так обременительно: ипотечный рынок тюменской «матрешки» бьет рекорды

Московской области и В тюменской «матрешке» в этом году на фоне снижения процентных ставок был зафиксирован рекордный рост рынка ипотечного кредитования. Только за пять месяцев этого года банки выдали почти 24 тысячи кредитов на общую сумму более 52 миллиардов рублей. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Западная Сибирь оказалась на четвертом месте по объему выдачи ипотеки — после Москвы Санкт-Петербурга . Такие данные «ФедералПресс» представил отдел по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России

При этом прошлый год тоже был рекордсменом. Жителям «матрешки» было предоставлено более 48 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму более 101 миллиарда рублей. В сравнении с 2016 годом количественный прирост составил более 30%, а сумма выданных кредитов выросла почти на 40%.

Как «ФедералПресс» пояснили в Уральском ГУ Банка России, значительный рост рынка ипотечного кредитования в 2017-2018 годах в регионах Западной Сибири объясняется как позитивным трендом на снижение процентных ставок по кредитам, так и активным рефинансированием ссуд, выданных ранее банками на приобретение жилья. Если в марте 2015 года средневзвешенная процентная ставка в рублях составляла 14,5%, то в мае 2018 года она снизилась до 9,7% годовых.

Эксперты утверждают, что снижение ставок вызвано конкуренцией в сфере ипотечных услуг. По словам директора дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Ивана Бочарникова, это подстегивает рынок.

«В 2017 году за полгода ипотеку в нашем банке взяли более 2400 человек, в этом году цифры еще выше. Сумма выданных кредитов на приобретение жилья в первой половине 2018 года по сравнению с тем же периодом выросла на 4,6 миллиарда рублей. 27-28% ипотечных сделок приходится на договоры долевого участия. При этом ужесточилась конкуренция со стороны федеральных банков, которые снижают ставки по ипотеке», — рассказал Иван Бочарников.

Генеральный директор студии продаж «UP consAllt» Андрей Панасюк также подтвердил, что банки сейчас идут на уступки.

«В связи с этим потребитель меняет свои предпочтения. Если еще недавно основной тренд был на приобретение двухкомнатных квартир, то с «комфортными» ипотечными ставками стали чаще брать трехкомнатные», — заявил он.

Впрочем, доля ипотечных сделок по-прежнему конкурирует с такой услугой застройщиков, как рассрочка платежа. Но, как отмечает коммерческий директор группы компаний «ТИС» Светлана Утешева, выбор в пользу ипотеки делают все чаще.

«Показательно, что с начала этого года доля ипотеки в структуре продаж из месяца в месяц неуклонно растет. Рост за эти месяцы составил примерно 15%, по каким-то объектам до 20% — это серьезная цифра. Рассрочку же стали выбирать реже. Это свидетельство того, что ипотечные продукты стали доступнее, процент не выглядит таким тяжелым бременем», — отметила эксперт.

Стоит отметить, что, по данным Уральского ГУ Банка России, средний размер ипотечного кредита в Западной Сибири составил 2,2 миллиона рублей, средний срок выдачи — 16,6 лет. При этом совокупная задолженность в целом по тюменской «матрешки» на 1 июня достигла 347 миллиардов рублей, увеличившись за год на 16%. Даже несмотря на это, доля просроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений ипотечных кредитов в регионах незначительна — менее 1% (для сравнения в целом по России — 1,3%).

Фото: mil.ru