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Названы самые богатые музыканты
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Названы самые богатые музыканты 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Эксперты учитывали суммарную прибыль отдельных знаменитостей в период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года — до вычета налогов. Рейтинг возглавил американский боксёр Флойд Мейуэзер с заработком в 285 млн долларов. Сразу за ним — голливудский актер Джордж Клуни с 239 млн долларов. На третьем месте — Кайли Дженнер (166,5 млн). В пятерку богачей попал популярный актер Дуэйн Джонсон, заработавший за указанный период 124 млн долларов. В этом году вышло сразу два фильма с артистом: «Рэмпейдж» и «Небоскреб». Самыми богатыми музыкантами стали британский певец Эд Ширан с 110 млн долларов, группы U2 и Coldplay, которые заняли шестую и седьмую строчки в списке с заработком 118 и 115 млн долларов соответственно.
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