Транжиры-мексиканцы потратили в Ростове больше всех 

Аналитики в банке «Открытие» изучили транзакции по картам болельщиков Чемпионата мира по футболу, проведенные через терминалы банка в гостиницах, кафе, продуктовых магазинах, туристических агентствах, билетных авиакассах, ресторанах фаст-фуда и на АЗС Ростова. На долю транзакций мексиканцев пришелся 21% всего объема операций через терминалы банка — сообщает издание Коммерсант-Юг.
Самыми щедрыми болельщиками после них стали болельщики из США, которые потратили 227 тыс. руб. (10%), Швейцарии — 200 тыс. (9%), Бразилии — 192 тыс. руб. (8%) и Уругвая — 173 тыс. (7%). Самой частой покупкой стали сувениры на стадионах, еда и напитки.
По всей России самыми большими транжирами стали фанаты из США, на втором месте за ними болельщики из Китая, на третьем — мексиканцы. Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3,575 тысячи рублей.
Больше всего туристы потратили в Москве — 1,7 миллиарда рублей, на втором месте — Санкт-Петербург с 506 миллионами рублей, следом идет Сочи с 104 миллионами. В пятерку дорогих городов ЧМ вошли также Казань (71 миллион) и Екатеринбург (48 миллионов).