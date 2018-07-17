Ещё
Транжиры-мексиканцы потратили в Ростове больше всех
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Транжиры-мексиканцы потратили в Ростове больше всех 

Деловое сообщество 58 минут назад
Аналитики в банке «Открытие» изучили транзакции по картам болельщиков Чемпионата мира по футболу, проведенные через терминалы банка в гостиницах, кафе, продуктовых магазинах, туристических агентствах, билетных авиакассах, ресторанах фаст-фуда и на АЗС Ростова. На долю транзакций мексиканцев пришелся 21% всего объема операций через терминалы банка — сообщает издание Коммерсант-Юг.
Самыми щедрыми болельщиками после них стали болельщики из США, которые потратили 227 тыс. руб. (10%), Швейцарии — 200 тыс. (9%), Бразилии — 192 тыс. руб. (8%) и Уругвая — 173 тыс. (7%). Самой частой покупкой стали сувениры на стадионах, еда и напитки.
По всей России самыми большими транжирами стали фанаты из США, на втором месте за ними болельщики из Китая, на третьем — мексиканцы. Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3,575 тысячи рублей.
Больше всего туристы потратили в Москве — 1,7 миллиарда рублей, на втором месте — Санкт-Петербург с 506 миллионами рублей, следом идет Сочи с 104 миллионами. В пятерку дорогих городов ЧМ вошли также Казань (71 миллион) и Екатеринбург (48 миллионов).
Деловое сообщество: последние новости
31 млн рублей получат донские вузы Бывшей жене Игоря Горина не достанутся его деньги В Ростовской области назвали лучших экспортеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II209
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде195
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца24
Тест: Выжили бы вы в царской России?53
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа30
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение