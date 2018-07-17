К строительству московских транспортно-пересадочных узлов привлекут инвесторов 

Столичные власти планируют в этом году выставить на торги около десяти проектов строительства недвижимости в составе московских транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом во вторник, 17 июля, сообщил первый заместитель гендиректора АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.
«В этом году на торги для привлечения инвесторов мы хотим выставить около 10 проектов общей площадью более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости», — уточнил Суниев.
Он пояснил, что около 900 тысяч квадратных метров из этого объема выделят под офисы и торговые площади, еще около 500 тысяч квадратных метров — под жилье.
Как отметил Суниев, в ближайшее время пройдут торги по проектам ТПУ «Нагатинская», «Тимирязевская» и первой очереди ТПУ «Боровское шоссе». Кроме того, уже началась проработка документации по торгам, запланированным на следующий год — в 2019-м на торги выставят примерно такое же количество объектов.
По словам Суниева, наибольший интерес к проектам ТПУ проявляют инвесторы и девелоперы, которые работают с крупными московскими площадками: компании «Ташир», «Крост», MR Group, RG Development, «Киевская площадь», «Баркли».