К строительству московских транспортно-пересадочных узлов привлекут инвесторов

Столичные власти планируют в этом году выставить на торги около десяти проектов строительства недвижимости в составе московских транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом во вторник, 17 июля, сообщил первый заместитель гендиректора АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев , передает корреспондент МОСЛЕНТЫ

«В этом году на торги для привлечения инвесторов мы хотим выставить около 10 проектов общей площадью более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости», — уточнил Суниев.

Он пояснил, что около 900 тысяч квадратных метров из этого объема выделят под офисы и торговые площади, еще около 500 тысяч квадратных метров — под жилье.

Как отметил Суниев, в ближайшее время пройдут торги по проектам ТПУ «Нагатинская», «Тимирязевская» и первой очереди ТПУ «Боровское шоссе». Кроме того, уже началась проработка документации по торгам, запланированным на следующий год — в 2019-м на торги выставят примерно такое же количество объектов.

По словам Суниева, наибольший интерес к проектам ТПУ проявляют инвесторы и девелоперы, которые работают с крупными московскими площадками: компании «Ташир», «Крост», MR Group, RG Development, «Киевская площадь», «Баркли».