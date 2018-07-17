Рынок жилой недвижимости Северо-Западного Федерального округа отличается достаточно большим разбросом цен в зависимости от города. Суммы, которая нужна на однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, хватит на трехкомнатное жилье в Архангельске и четырехкомнатное в Пскове. Такую статистику за июнь 2018 года дает поисковик Flatfy, на котором собраны все актуальные предложения рынка жилья. Сравнить остальные цифры будет особенно интересно тем, кто планирует в ближайшее время купить квартиру в Калининграде, Мурманске, Санкт-Петербурге и других городах СЗФ округа. Самые высокие цены на жильёТрадиционно лидером по стоимости жилья в Северо-Западном Федеральном округе является Санкт-Петербург. Это самый большой город в регионе, спрос на недвижимость здесь стабильно высокий. Купить 1-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге в июне можно было по цене 3,57 млн рублей. Стоимость 2-комнатных и 3-комнатных квартир была 5,79 и 8,38 млн рублей соответственно. Для покупки четырехкомнатного жилья нужно иметь не менее 13,02 млн рублей. За эти деньги, для сравнения, можно купить 9 однокомнатных квартир в Пскове. Второе и третье место по ценам на недвижимость разделили Нарьян-Мар и Калининград. По данным за июнь 2018 в этих городах была такая ситуация с жильем:однокомнатные квартиры — 2,21 и 2 млн рублей;двухкомнатные — 3,6 и 2,9 млн рублей;трехкомнатные — 4,8 и 4 млн рублей;четырехкомнатные — 6,82 и 5,07 млн рублей. На четвертом и пятом месте в рейтинге находятся Архангельск и Сыктывкар. Купить однокомнатную квартиру в этих городах в июне можно было за 2,1 и 1,82 млн рублей соответственно. Стоимости квартир большей площади можно посмотреть в таблице. Квартиры с доступной стоимостьюЕсли составить второй рейтинг городов Северо-Западного округа, но уже с самыми доступными ценами на квадратные метры, он будет выглядеть таким образом:Великий Новгород;Псков;Петрозаводск. Великий Новгород предлагает самые низкие цены на жилье в Северо-Западном округе, за исключением однокомнатных квартир. Они здесь стоят в среднем 1,5 млн рублей. Двухкомнатное жилье продается с ценником 1,9 млн рублей, трехкомнатное — 2,6 млн, четырехкомнатное — 2,9 млн рублей. Купить «однушку» в Пскове в июне можно было всего за 1,4 млн рублей, и это самая низкая стоимость в регионе. «Двушки» и «трешки» продавались по цене 2,07 и 2,74 млн рублей. Владельцы четырехкомнатных квартир хотят продать их в среднем за 3,65 млн рублей. В Петрозаводске однокомнатные квартиры в июне продавались за 1,69 млн, двухкомнатные — за 2,25 млн рублей. Средняя стоимость трех— и четырехкомнатного жилья была на уровне 2,85 и 3,5 млн рублей. Преимущества статистики от FlatfyПоисковая система Flatfy — это полная база жилья, которое можно купить в выбранном городе. Каталог недвижимости доступен в 37 странах мира, включая страны СНГ. На его страницах можно найти недвижимость в Казахстане, проанализировать цены, по которым ведется продажа квартир в Беларуси, сравнить предложения рынка Украины, России, Болгарии, Грузии и других стран. Большое количество объявлений в каталоге позволяет создать объективную статистику цен на жилье в выбранном регионе. Для получения максимально точных данных в расчете не учитываются 10% самых высоких и низких цен в объявлениях. Эти цифры считаются спекулятивно завышенными и заниженными, а значит, не отображают реальную ситуацию по стоимости жилой недвижимости.