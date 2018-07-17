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Госдума в сентябре планирует принять законы о криптовалютах и краудфандинге
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Госдума в сентябре планирует принять законы о криптовалютах и краудфандинге 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума в сентябре планирует принять законы о криптовалютах и краудфандинге, сообщил РИА Новости председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В весеннюю сессию не успеваем, причина — пределы регулирования. Технология достаточно сложная, она в значительной степени имеет трансграничный характер, поэтому писать нормы, которые не будут работать, с учетом особенности этой технологии, мы не хотели бы. Мы договорились, что к началу осени документы будут точно готовы. В сентябре рассчитываем их рассмотреть во втором и третьем чтении", — сказал он.
С основными подходами, по словам депутата, уже определились, но это требует соответствующего юридического оформления. «Главное — это легализация все-таки этого рынка, второе — основные понятия, третье — права, обязанности, ответственность инвесторов и эмитентов, которые работают на этом рынке, четвертое — право Центрального банка РФ давать возможность использования криптоинструментов на российском рынке или не давать», — пояснил он.
Эти подходы сейчас оформляются, но сделать это оказалось намного сложнее, чем казалось вначале, отметил Аксаков. Тем более, по его словам, есть еще изменения в Гражданский кодекс, которые тоже легализуют основные понятия и определяют порядок работы на этом рынке. Эти изменения должны идти в пакете с законопроектами о криптовалютах и краудфандинге. «Все это просто новое для нас и потребовалось глубокое погружение в особенности этой новой технологии и этих новых инструментов. Соответственно, потребовалось время для того, чтобы были прописаны юридически грамотные документы», — резюмировал глава комитета по финрынку.
Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение «цифровым финансовым активам», относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.
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