Госдума в сентябре планирует принять законы о криптовалютах и краудфандинге

"В весеннюю сессию не успеваем, причина — пределы регулирования. Технология достаточно сложная, она в значительной степени имеет трансграничный характер, поэтому писать нормы, которые не будут работать, с учетом особенности этой технологии, мы не хотели бы. Мы договорились, что к началу осени документы будут точно готовы. В сентябре рассчитываем их рассмотреть во втором и третьем чтении", — сказал он.

С основными подходами, по словам депутата, уже определились, но это требует соответствующего юридического оформления. «Главное — это легализация все-таки этого рынка, второе — основные понятия, третье — права, обязанности, ответственность инвесторов и эмитентов, которые работают на этом рынке, четвертое — право Центрального банка РФ давать возможность использования криптоинструментов на российском рынке или не давать», — пояснил он.

Эти подходы сейчас оформляются, но сделать это оказалось намного сложнее, чем казалось вначале, отметил Аксаков. Тем более, по его словам, есть еще изменения в Гражданский кодекс, которые тоже легализуют основные понятия и определяют порядок работы на этом рынке. Эти изменения должны идти в пакете с законопроектами о криптовалютах и краудфандинге. «Все это просто новое для нас и потребовалось глубокое погружение в особенности этой новой технологии и этих новых инструментов. Соответственно, потребовалось время для того, чтобы были прописаны юридически грамотные документы», — резюмировал глава комитета по финрынку.