Netflix показал инвесторам неправильное кино

Как и предполагали большинство аналитиков, вчера участники рынка сосредоточились, прежде всего, на выходящей квартальной отчетности. Это касалось отчетности Bank of America (BAC, +4,31%), поскольку именно она должна была или подтвердить, или же, напротив, опровергнуть хорошие данные по другим банкам, которые мы увидели в прошедшую пятницу. Вчера после выхода сильных данных от BAC их акции сметали с прилавков, как пирожки в базарный день. Именно акции крупнейших банков удержали вчера индексы от более серьезного падения. Финансовый сектор по итогам дня оказался единственным, который закрылся в зеленой зоне, прибавив в среднем 0,7%. Все же остальные экономические сектора, к величайшему сожалению, оказались под серьезным давлением. Больше всех досталось акциям сырьевых компаний. Но это неудивительно, поскольку оказалось, что нефтяные котировки не собираются успокаиваться на достигнутом на прошлой неделе 7% падении и желают идти дальше, а точнее — еще ниже. Естественно, новое 4% падение цен на черное золото не могло не пройти на фондовом рынке незамеченным. Потери в сырьевом секторе в среднем составили 1,2%, а некоторые независимые нефтедобывающие компании типа Marathon Oil (MRO, —6,70%) потеряли вчера чуть ли не 7% от своей капитализации.

Правда, даже на фоне всеобщего негатива нашлись в сырьевом секторе и свои герои. Акции Arconic (ARNC, +10,47%) — компании, занимающейся выпуском высокомаржинального алюминиевого листа для космоса, авиа— и автомобилестроения, взлетели вчера ракетой в космос более чем на 10% из-за появившейся информации о новых контрактах этой компании с ведущими авиастроительными компаниями Boeing (BA, +1,51%) и Lockheed Martin (LMT, +0,21%), а также после успешных испытаний нового титано-алюминиевого сплава для производства реактивных двигателей.

Мы увидели достаточно спокойные, несмотря на летящую под откос нефть, торги, по-прежнему характеризующиеся совершенно средненькими оборотами.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 16 июля было заключено 16 889 на общую сумму почти 42 млн долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 17 ИЮЛЯ

Если вчера основная торговая сессия прошла достаточно тихо и гладко, то сразу после ее окончания на рынке взорвалась «маленькая ядерная бомба». Здесь имеется ввиду выход квартальной отчетности от весьма знаковой для инвесторов компании — Netflix (NFLX, +1,18%). Инвесторы привыкли, что безусловный лидер рынка видеостриминга имеет хорошую привычку выдавать в период выхода отчетности прекрасные данные и надеялись на такие же, как обычно, впечатляющие результаты. Особенно это касается количества новых подписчиков, общее число которых у Netflix уже давно перевалило за 100 млн Если для конкурентов Netflix цифра прироста в 6,2 млн новых пользователей может показаться какой-то фантастикой, то для Netflix это вполне нормальный показатель. По крайней мере, прогноз и самой компании, и большинства аналитиков был именно таким. Но и на старуху бывает проруха. Вместо желаемых 6,2 млн все увидели цифру намного меньшую — «всего лишь» 5,19 млн новых подписчиков. Реакция рынка была мгновенной и беспощадной. После выхода этих данных акции Netflix рухнули с 400 до 345 долларов, то есть более чем на 13%.

Может быть, это падение касалось лишь отдельно взятой компании, но в настоящее время Netflix — это одна из суперзвезд на американском фондовом небосклоне, поэтому весь негатив передастся рынку.

Что же касается общей обстановки, то ее к полудню мск можно признать нейтральной. Рынки и азиатские, и европейские совершенно спокойны, на них наблюдается смешанная динамика и незначительная волатильность. Буря на нефтяном рынке тоже сегодня немного стихла и котировки на нефть держатся вблизи нулевых отметок, хотя настораживает, что после столь сильного падения должен быть хоть какой-то отскок наверх, но он пока никак не просматривается.

Сегодня достаточно насыщенный событиями день, поэтому успокаиваться рано. Еще до начала торгов выйдет квартальная отчетность от таких знаковых компаний как банк Goldman Sachs (GS), лидер рынка медицинского страхования United Health (UNH) и гигант фармацевтического и потребительского рынка Johnson & Johnson (JNJ). Все ждут от них исключительно хороших результатов. Но мы уже увидели вчера вечером, что может случиться, если ожидания не сбываются.

Сегодня в 17-00 мск перед комиссией Сената начнет выступать председатель ФРС Джером Пауэлл с полугодовым отчетом. От его выступления многие ждут подтверждения, что ФРС намерена до конца этого года еще 2 раза поднять учетную ставку. Если такая информация прозвучит, то это может привести к достаточно значительному всплеску волатильности или даже к сильному направленному движению. Весь вопрос — в какую сторону?

Поэтому многие участники рынка вплоть до окончания выступления Пауэлла могут занять выжидательную позицию и только после поступления какой-либо определенной информации приступить к покупкам или продажам. Так что прогнозировать исход торгов сегодня чрезвычайно сложно. Надо быть начеку и не лезть в неопределенные сделки. Время активно покупать еще точно не пришло.