Аналитики Drewry предупреждают владельцев контейнеровозов о возрастающих рисках

В частности, аналитики указывают на снижение ставок на тайм-чартер контейнеровозов, которое происходит на фоне отмены сервисов в условиях низкого спроса, и, как следствие, возврата зафрахтованных судов на рынок. При этом, отмечает Drewry, операционные расходы контейнерных линий увеличиваются.

В первом квартале этого года фрахтовые ставки на контейнеровозы всех типоразмеров были в среднем на 50% выше, чем в прошлом году. В апреле-мае ставки достигли максимального уровня за последние три года. Так, по данным брокеров, ставки на классические Panamax'ы достигли 13 тыс. долларов США в день. В настоящее время ставки остаются выше прошлогодних уровней, несмотря на снижение.

"Хотя мы не предвидим банкротства подобные Hanjin Shipping, длительные убытки повышают вероятность того, что перевозчики не будут продлевать контракты на фрахт контейнеровозов", — поясняют Drewry.

При этом аналитики отмечают, что судовладельцам, которые сами не занимаются перевозками, в основном принадлежат небольшие и средние по размерам суда, а крупнейшие контейнеровозы принадлежат, как правило, операторам.

По оценке Drewry, неоперирующие судовладельцы находятся на сегодняшний день в более выгодном положении, чем раньше, так как большая часть их судов работает на тех направлениях перевозок, где объемы растут, а конкуренция с точки зрения размеров и типов судов относительно невелика.

Например, на маршрутах в регионе Азия-Австралия, где в настоящее время спрос в среднем на 6,5% выше прошлогодних показателей, доминируют суда класса Panamax вместимостью около 4 тыс. TEU. В то же время на маршрутах, связывающих порты Азии с европейскими, где спрос снижается на 1% к уровню прошлого года, преобладают крупнейшие контейнеровозы ULCV, принадлежащие перевозчикам.

Однако, по прогнозам аналитиков, активный ввод в эксплуатацию новых ULCV может вытеснить крупные суда, работающие на маршрутах Азия-Европа, в другие сегменты рынка. Это явление, получившее название «каскадирования тоннажа», считается серьезным фактором риска для еще «здоровых» рынков, т.е. тех, где работает большее количество зафрахтованных судов.