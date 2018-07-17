Рост промпроизводства в РФ в 2018 году может превысить прогноз Минэкономразвития

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. По данным Росстата, промышленное производство в РФ в июне замедлило рост в годовом выражении до 2,2%, что является самым низким показателем с начала года.

В январе этого года промышленность выросла на 2,4%, в феврале — на 3,2%, в марте — на 2,8%, в апреле — на 3,9%, в мае — на 3,7%.

В месячном выражении спад промпроизводства в июне составил 0,2% после роста на 1,5% в мае. С исключением сезонного и календарного факторов в июне наблюдается спад на 0,6% после роста на 0,5% в мае.

Согласно июльскому прогнозу Минэкономразвития , рост российской промышленности в 2018 году составит 2,5%, в 2019 году рост замедлится до 2,1%.

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», разошлись во мнении о причинах сокращения роста промышленности в июне. При этом, по их оценкам, показатель по итогам года превысит прогнозы МЭР.

ПОЧЕМУ УПАЛО ПРОМПРОИЗВОДСТВО?

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах не видит очевидных причин сокращения промпроизводства в июне. «Замедление сильное, особенно с учетом сезонности и поправки на число рабочих дней. Это первый минус с начала года», — говорит Табах.

Член Общественного совета при Росстате Павел Смелов отметил, что промышленность все-таки растет, рост промпроизводства ниже чем в мае, но это 2,2%.

Эксперт напомнил, что в целом динамика индекса промышленного производства имеет четкую сезонную волну, которая повторяется из года в год. Это значит, что имеется ряд объективных факторов, влияющих на производства.

По мнению Смелова, прежде всего, снижение связано с падением в июне производства продуктов питания. Выпуск сливочного масла, к примеру, сократился на 13%.

"В связи с началом отпускного периода, производители снижают производство продуктов питания, за счет этого и наблюдаем рост всего в 2,2%", — считает Смелов.

По мнению аналитика «Финам» Алексея Коренева, столь резкие изменения объемов промпроизводства продиктованы двумя факторами. Во-первых, по целому ряду секторов наметились признаки стагнации. Во-вторых, существенный вклад в динамику цифр по объемам производства внесли корректировки Росстата.

РОССТАТ И СТАГНАЦИЯ

В соответствии с данными исследовательской компании IHS Markit, индекс деловой активности (PMI), оценивающий объемы производства, число занятых и количество заказов, упал в июне с 49,8 до 49,5 пункта и второй месяц подряд оказался ниже черты в 50 баллов, отделяющей рост от сжатия, напоминает Коренев.

Опрос, проводившийся экспертами, показал ухудшение операционной среды по всему промышленному сектору. При этом, в экспортных заказах был зафиксирован некоторый рост, но его темпы стали рекордно низкими за последние полгода, что связано с ростом затрат промышленников из-за повышения расценок на топливо, импортное сырье и оборудование. В результате инфляция на уровне производственных издержек стала рекордной с сентября 2015 года.

Немаловажен и тот факт, говорит Коренев, что около 70% ВВП в стране формируется государственным сектором, и значительную долю инвестиций и государственных дотаций составляет финансирование федеральных инфраструктурных проектов. А с окончанием строительства Крымского моста проектов такого масштаба в стране не наблюдается.

Также существенный вклад в динамику цифр по объемам производства внесли корректировки, которые Росстат использовал по результатам прошедшего года, считает аналитик. Основной вклад в пересмотр показателя роста внесли годовые данные о малых и средних предприятиях, а также уточненная статистика по крупному бизнесу. Кроме того, заметный прирост дал пересмотр показателей обрабатывающей промышленности: вся траектория ее роста оказалась выше, в некоторых случаях — существенно выше, чем показывали первые оценки.

"Правда, некоторые методики вызывали тогда, мягко говоря, некоторое недоумение. Так, произведенные танки попали в производство автомобилей, а кондиционирование воздуха было отнесено к производству нематериальных товаров. Тем не менее, по результатам корректировок выходило, что российская промышленность не стагнирует, а активно растет", — говорит Коренев.

В мае этого года, согласно уже новым расчетам, выпуск продукции увеличился на 3,7% в годовом выражении. Это гораздо выше консенсус-прогноза экономистов Reuters , ожидавших замедления до 0,8%.

Сейчас Росстат ежемесячно получает от предприятий информацию и досчитывает индекс промышленного производства, а затем выдает пересмотренную версию сразу за год, однако, мировая практика в подобных ситуациях предполагает ежемесячную публикацию уточненных данных, что делает текущие статистические показатели более актуальными и достоверными, говорит Коренев.

"Не исключено, что через некоторое время мы увидим очередные корректировки от Росстата, которые выявят не столь значительное снижение показателей динамики промпроизводства. Но это в свою очередь может отразиться на статистических показателях последующих месяцев, когда мы опять столкнемся с резким падением промпроизводства", — говорит аналитик.

БУДУЩИЙ РОСТ

Главная причина замедление роста промышленности в самом росте, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев . По его словам, предыдущий рост исчерпал возможности экстенсивного роста.

"Нужен новый скачок, новый стимул к росту. В российских условиях — это крупный государственный заказ, государственная программа. Пока она не появится, рост не ускорится. Будет ли рост или падение, будет зависеть от новых заказов. А главный заказчик у нас государство", — отмечает Журавлев.

По его словам, в ближайшее время рост не ускорится, но после начала реализации майских указов промышленность получит новые заказы, и появится возможность для экономического скачка.

По мнению Табаха, промпроизводство по месяцам довольно волатильно, и июль может оказаться существенно лучше июня.

"До конца года на рост может оказать эффект от ослабевшего рубля и перенос экономической активности с 2019 года на более ранние периоды из-за повышения НДС в следующем году", — говорит Табах. По его мнению, с учетом существующей динамики, рост промпроизводства в 2018 году может составить 3,6-3,8%.

"В июле мы также ожидаем незначительный рост в пределах 1,5-2%, а вот с августа будет наблюдаться рост, который продолжится до конца года", — считает Смелов. По его оценке, в декабре индекс промпроизводства покажет свой максимальный прирост за год, и по итогам года составит 2,8-3%.