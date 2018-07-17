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Статистики сообщили о снижении зарплат в Воронежской области
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Статистики сообщили о снижении зарплат в Воронежской области 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
За месяц доходы в среднем уменьшились на 550 рублей. Средняя зарплата в Воронежской области по итогам мая составила 31 тыс. рублей, сообщил Воронежстат в понедельник, 16 июля. За месяц доходы жителей региона в среднем уменьшились почти на 550 рублей. В мае наибольшая зарплата оказалась у работников, занятых в сферах производства кокса и нефтепродуктов — 66,5 тыс. рублей, научных исследований и разработок — 58,1 тыс. рублей, а также информации и связи — 47 тыс. рублей. Наименьшие доходы были в производстве кожи и изделий из кожи — 11,4 тыс. рублей, изделий из дерева (кроме мебели) — 13,9 тыс. рублей, текстильных изделий — 14,7 тыс. рублей. Если по сравнению с апрелем 2018 года средняя зарплата в мае снизилась, то по сравнению с аналогичным периодом 2017 года она увеличилась почти на 12%, заверили в Воронежстате. По итогам 2017 года Воронеж занял только 14 место во всероссийском зарплатном рейтинге городов-миллионников. Самые высокие зарплаты оказались у москвичей — почти 83 тыс. рублей, у петербуржцев и жителей Владивостока — около 55 тыс. рублей. Самой низкой в 2017 году средняя зарплата была у жителей Волгограда — около 28 тыс. рублей. Среднемесячная номинальная заработная плата в период с января по апрель 2018-го в Воронежской области составила 29,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года она увеличилась почти на 13%. Дарья Крымова
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