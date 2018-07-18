Эксперты рассчитали, стоит ли ждать роста зарплат в Воронежской области 

Вести Воронеж: последние новости

Фёдор Добронравов сыграет в Воронеже спектакль несмотря на перенесённый инсульт

Исторический матч. Где в Воронеже посмотреть игру Россия – Хорватия за выход в полуфинал

Новое ОСАГО и рост цен на ЖКХ. Что изменится в жизни россиян с 1 июля