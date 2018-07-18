Эксперты рассчитали, стоит ли ждать роста зарплат в Воронежской области 

Финансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг потребительской активности. Финансовый университет при Правительстве РФ рассчитал индекс потребительских настроений по итогам февраля в городах с населением более 500 тыс. человек. Результаты исследований опубликовали в среду, 18 июля. Воронежская область находится ближе к аутсайдерам рейтинга, однако небольшой рост зарплат в июле и августе всё-таки может быть.
«Короткий» индекс, отражающий динамику настроений и зарплат на ближайшие два месяца, в Воронежской области составил 4,5 пункта (в среднем по стране — 4,7). Это значит, что рост доходов будет небольшим, а воронежцы будут себе позволять необязательные расходы, обеды в кафе и так далее, но вряд ли будут очень активны в плане дорогих покупок. Хотя по данным на май, зарплата в Воронежской области уменьшилась — почти на 550 рублей в месяц. Какой она стала, смотрите здесь. Хуже всего ситуация будет обстоять в Коми и Кабардино-Балкарии — там 1 и 1,5 пункта соответственно. Лучше всего — в Крыму и Якутии, где индексы потребительских настроений выросли до 8,1. Екатерина Трещикова