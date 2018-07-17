Пауэлл постарается сохранить валюты и золото в коридорах

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика» Доллар на рынке forex продолжает колебательные движения в широких, но все же ограниченных боковых коридорах без явно выраженного тренда: 1.15-1.1850 в паре Евро/Доллар, 1.31-1.34 в паре Фунт/Доллар. О факторах, способных так или иначе повлиять на курс доллара в течение текущей недели, рассуждает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв

"Особняком может держаться пара Фунт/Доллар — поскольку именно на этой недели публикуется тремя порциями действительно важная для направления британца экономическая статистика: особенно, массивный срез данных по инфляции днем в среду, и в качестве довеска данные по розничным продажам в Британии на следующий день. Те и другие цифры по отдельности и в совокупности вполне способны «прибить» фунт ближе к «потолочным» отметкам возле 1.34, или же к «полу» возле 1.31, но∎ всё же вряд ли обладают потенциалом вывести фунт совсем уж далеко за пределы сложившегося коридора. Поскольку как бы хороши (допустим) или как плохи (допустим) не оказались вышедшие данные — однако, во-первых, фунт уже получил изрядную долю негатива от своей плохой статистики в апреле-мае, в результате чего он и свалился успешно с отметок выше 1.40 в этот самый обозначенный коридор 1.31-1.34 — и сильно хуже дать статистику, чтобы свалить его сейчас еще ниже, уже сложно, а сильно лучше выпустить статистику настолько, чтобы она полностью перекрыла тот эффект, вообще почти нереально одним месяцем. А во-вторых, намерения британского банка не заниматься толком подъемом ставки и вообще ужесточением политики вплоть до 2020 года, в основном, давно понятны рынку — поэтому влияние инфляционных цифр на кратком отрезке времени сейчас, двумя годами раньше основных предполагаемых событий, все же может быть логично сдержанным. Так что любой мгновенно достигнутый эффект по прибыли, если ее удастся заработать на выходе британских данных в эти дни, может с высокой вероятностью не иметь продолжения, а потому полученную прибыль в этом случае желательно, мне думается, будет быстро забирать — не ожидая от британца еще больших подвигов в оставшиеся дни недели. Не стоит, проще говоря, слишком рассчитывать на то, что нынешние британские данные заложат явный среднесрочный тренд на рынке. Что касается в какой-то мере опять же и британской пары, но в большей степени, конечно, пары Евро/Доллар, или даже котировок золота — то основным событием недели для доллара станут двухдневные слушания в конгрессе США (вторник-среда), на которых выступит председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлла. Обратить внимание стоит на его оценки силы экономического роста в стране — но, главное, на его настрой в плане кредитно-денежной политики. Рынки постараются уловить малейшие высказанные намеки на количество и сроки будущих подъемов процентной ставки до конца года: хотя бы в целом, все-таки быстрее или медленнее? И именно наличием или отсутствием таких намеков и определится реакция доллара. Чиновники из Федерального резерва, и Джером Пауэлл не исключение, следовали в последнее время традиции: стараться поднимать ставки, сопровождая виртуозно это дело таким информационным фоном, чтобы не позволять особо укрепляться доллару. Так им выгоднее с точки зрения торгового баланса страны и управления госдолгом. Так было и в свете последнего на сегодня подъема ставки по доллару 13 июня: когда вроде бы и прогнозы ФРС подразумевают, возможно, еще 2 подъема в сентябре и в декабре, но∎ в то же время, перевес в пользу 2 подъемов ставки, а не 1 подъема обеспечивает всего 1 «лишний» «ястребиный» голос в комитете. А председатель на пресс-конференции при этом заявляет, что решения о подъеме ставки «не будут штамповаться автоматически», и что путь подъема ставок по-прежнему не предопределен, а будет зависеть от набора и оценки выходящей экономической статистики. В результате подобных комментариев им удалось избежать существенного роста доллара до конца июня. Всплески укрепления американской валюты носили эпизодический характер, и больше были связаны с моментами слабости в других валютах. А также быстро себя исчерпывали: в итоге та же пара EUR/USD падала всерьез лишь раз в день заседания ЕЦБ, когда такого же рода трюк для ослабления своей валюты предприняли уже европейцы — и с тех пор евро лишь пару тестировал уровни поддержки 1.1550-1.16, но основательных попыток пробиться ниже не делал, регулярно отскакивая и сохраняя себя внутри широкого коридора 1.15-1.1850. Рынки то обращали внимание на новые торговые пошлины между США и Китаем и на аспект «торговых войн» в этой связи, то просто отказывались покупать доллар интенсивнее, справедливо считая, что для этого недостаточно пока оснований. Интересно, будут ли и нынешние выступления Пауэлла в Конгрессе выдержаны в том же ключе? Особенно важно, прокомментирует ли он, и если да, то как — усилившиеся данные по потребительской и производственной инфляции, показавшие 2,9% и 3,4% годовых по свежим данным от 11-12 июля? Пожелает Пауэлл свести на нет эффект от этих цифр, и доллар может слегка ослабнуть — тем более, что и первое укрепление доллара в ответ на опубликованную статистику по инфляции было более чем скромным в этот раз по факту, а затем это укрепление было полностью отыграно назад массовым рыночным закрытием позиций. Так что при желании чуть снизить градус темы, Пауэллу будет лишь достаточно намекнуть, и не подчеркивать излишне решимость срочно противостоять растущим показателям инфляции. Но если Пауэлл последует другой стратегии — дать доллару возможность пока еще поукрепляться, чтобы евро получила шанс побиться как следует в уровни поддержки 1.1550-1.16, или даже занырнуть поглубже, но лишь для того, чтобы позднее ближе к осени доллар мог ослабнуть более существенно — то все и здесь в его руках. Наиболее, впрочем, вероятно, что в отсутствие излишне резких высказываний от господина Пауэлла — текущий коридор 1.15-1.1850 по EUR/USD сохранится, или даже что EUR/USD продолжит колебаться в еще более узкой части этого коридора 1.16-1.1850. Аналогично золото: при отсутствии ярко выраженных высказываний Пауэлла в пользу более быстрого подъема ставок, обесценивание золота пока не сможет получить продолжения, и актуальным останется по золоту тогда коридор свободных колебаний в пределах 1235-1270 долларов за тройскую унцию: ниже чем недавние 1300 долларов за унцию, которые мы видели до решений ФРС и ЕЦБ от 13 и 14 июня, но и без явных сдвигов еще глубже вниз. Предпосылкой к сохранению основных коридоров как по валютам, так и по золоту, является расклад оценок и сил участниками рынка, хорошо отображаемый на сегодня фьючерсами Чикагской биржи CME. Сделки по процентным ставкам ФРС показывают там, что рынок почти поголовно уверен в подъем ставок в сентябре: сомневаются в этом сегодня лишь 11% рынка. В то время как на декабрьский подъем ставку делают всего 60% участников фьючерсного рынка, а около 40% считают второй подъем не слишком вероятным событием. По всей видимости, если серьезных перемен в настроениях рынка по декабрю мы не увидим и после выступлений в конгрессе Пауэлла, а именно этот статус-кво примерного равенства сомнений и надежд он вероятнее всего и постарается на рынке сохранить — то и валюты останутся пока примерно в прежних коридорах. Слишком много серий экономической статистики — по инфляции, по рынку труда, по темпам роста и экономической активности в США — еще будет опубликовано до декабря, что создает как раз хорошие условия для поддержания максимально неопределенных настроений по декабрьским ставкам".