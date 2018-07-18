Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,64%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, банковских услуг и услуг.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General поднялся на 0,64%, индекс ADX General подорожал на 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Emirates nbd (DU:ENBD), которые подорожали на 0,200 п. (1,98%), закрывшись на отметке в 10,300. Котировки Tabreed (DU:TABR) выросли на 0,030 п. (1,67%), завершив торги на уровне 1,830. Бумаги Ajman bank (DU:AJBNK) выросли в цене на 0,016 п. (1,64%), закрывшись на отметке 0,989.

Лидерами падения стали акции Takaful house (DU:DTKF), цена которых упала на 0,022 п. (2,73%), завершив сессию на отметке 0,783. Акции Drake&scull (DU:DSI) поднялись на 0,012 п. (1,68%), закрывшись на уровне 0,703, а DXB Entertainments (P. J. S. C.) (DU:DXBE) снизились в цене на 0,005 п. (1,46%) и завершили торги на отметке 0,337.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые подорожали на 4,17% до отметки 1,250, Waha Capital (AD:WAHA), которые набрали 2,29%, закрывшись на уровне 1,790, а также акции Methaq (AD:METH), которые повысились на 1,27%, завершив сессию на отметке 0,800.

Лидерами падения стали акции Eshraq Properties Co PJSC (AD:ESHR), которые снизились в цене на 1,56%, закрывшись на отметке 0,6300. Акции компании Ad Commercial (AD:ADCB) потеряли 0,70% и завершили сессию на уровне 7,05. Котировки Finance House (AD:FH) не изменились на 0,00% до отметки 1,800.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (15) превысило количество закрывшихся в плюсе (12), а котировки 6 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 8 компаний подорожали, 3 снизились, a 12 остались на уровне предыдущего закрытия.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,48%, или 0,32, достигнув отметки $66,84 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,30%, или 0,22, до $71,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,31%, или 3,80, до отметки $1.223,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,01% до 3,6732, а котировки EUR/AED упали на 0,34%, достигнув отметки 4,2690.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,32% до 95,03.