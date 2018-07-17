Рынок акций ОАЭ закрылся падением, DFM General снизился на 0,22%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов услуг, производителей товаров массового потребления и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General снизился на 0,22%, индекс ADX General опустился на 0,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Aramex (DU:ARMX), которые подорожали на 0,130 п. (3,02%), закрывшись на отметке в 4,430. Котировки Drake&scull (DU:DSI) выросли на 0,020 п. (2,88%), завершив торги на уровне 0,715. Бумаги Union prop (DU:UPRO) выросли в цене на 0,009 п. (1,23%), закрывшись на отметке 0,739.

Лидерами падения стали акции Takaful house (DU:DTKF), цена которых упала на 0,036 п. (4,28%), завершив сессию на отметке 0,805. Акции Shuaa capital (DU:SHUA) поднялись на 0,040 п. (3,74%), закрывшись на уровне 1,030, а Amanat Holdings PJSC (DU:AMANT) снизились в цене на 0,030 п. (2,34%) и завершили торги на отметке 1,250.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции United Arab Bk (AD:UAB), которые подорожали на 14,85% до отметки 1,160, Ad Shipbldg Co (AD:ADSB), которые набрали 4,15%, закрывшись на уровне 2,010, а также акции Eshraq Properties Co PJSC (AD:ESHR), которые повысились на 1,59%, завершив сессию на отметке 0,6400.

Лидерами падения стали акции International Holding Company PJSC (AD:IHC), которые снизились в цене на 2,31%, закрывшись на отметке 1,27. Акции компании Arkan Building Materials Co PJSC (AD:ARKN) потеряли 1,72% и завершили сессию на уровне 0,5700. Котировки Aldar Properti (AD:ALDR) снизились в цене на 1,44% до отметки 2,060.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (19) превысило количество закрывшихся в плюсе (8), а котировки 11 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 9 компаний подешевели, 8 выросли, a 10 остались на уровне предыдущего закрытия.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,30%, или 0,20, достигнув отметки $67,27 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,42%, или 0,30, до $72,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,13%, или 1,60, до отметки $1.241,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED существенно не изменилась 0,00% до 3,6730, а котировки EUR/AED повысились на 0,01%, достигнув отметки 4,3022.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 94,30.