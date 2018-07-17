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«Группа ГАЗ» в 2018 г планирует нарастить продажи LCV в РФ на 5-6%
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«Группа ГАЗ» в 2018 г планирует нарастить продажи LCV в РФ на 5-6% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. "Группа ГАЗ" планирует по итогам 2018 года нарастить продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в России на 5-6%, рассказал журналистам глава компании Вадим Сорокин.
"Я думаю, в сравнении с прошлым годом это будет рост 5-6%. Мы увеличиваем свою долю на рынке (в РФ), и мы понимаем почему — в первую очередь, за счет цельнометаллического фургона", — сказал он. Сорокин добавил, что в прошлом году была запущена новая платформа для «Газели» полной массой 4,6 тонны, которая позволяет увеличить объем кузова.
По итогам 2017 года продажи легких коммерческих автомобилей «Группы ГАЗ» в России выросли на 5% — до 58,6 тысячи единиц, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.
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