«Группа ГАЗ» в 2018 г планирует нарастить продажи LCV в РФ на 5-6%

"Я думаю, в сравнении с прошлым годом это будет рост 5-6%. Мы увеличиваем свою долю на рынке (в РФ), и мы понимаем почему — в первую очередь, за счет цельнометаллического фургона", — сказал он. Сорокин добавил, что в прошлом году была запущена новая платформа для «Газели» полной массой 4,6 тонны, которая позволяет увеличить объем кузова.

По итогам 2017 года продажи легких коммерческих автомобилей «Группы ГАЗ» в России выросли на 5% — до 58,6 тысячи единиц, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.