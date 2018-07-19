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В Киеве рассмотрят иск об отмене повышения стоимости проезда
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В Киеве рассмотрят иск об отмене повышения стоимости проезда 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Окружной административный суд Киева 16 августа рассмотрит иск депутата Рады от «Блока Петра Порошенко» Сергея Каплина к киевским властям об отмене повышения стоимости проезда в общественном транспорте в столице Украины, сообщила в четверг пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение Киевской городской государственной администрации от 5 июля 2018 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения». Истцами в данном административном иске указаны народный депутат Сергей Каплин, Петр Тигунов и Сергей Юрчик.
"Суд назначил дело к рассмотрению в подготовительном заседании на 16 августа", — говорится в сообщении.
Тарифы на проезд в Киевском метрополитене и наземном городском транспорте повысились с 14 июля по распоряжению, подписанному в Киевской городской государственной администрации. Стоимость разового проезда в метро поднялась с пяти гривен (0,19 доллара) гривен до восьми (0,30 доллара), а в наземном общественном транспорте составляет с четырех гривен (0,15 доллара) до восьми (0,30 доллара). При условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой стоимость проезда составляет 6,5 гривен (0,24 доллара). Агентство УНН в четверг сообщило, что на заседании Киевского городского совета депутаты не поддержали решение о запрете повышения цен на проезд в общественном транспорте.
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