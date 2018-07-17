В ОНФ заявили о выявлении картельных сговоров на рынке горюче-смазочных материалов

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили ряд ситуаций, свидетельствующих о признаках картельного сговора на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в РФ . Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта.

В частности, по его словам, недавно были обнаружены признаки картельного сговора двух компаний, которые поочередно «выигрывают контракты с минимальным снижением». «Работают они в Якутии , такого рода торги видим в Санкт-Петербурге и Москве», — уточнил Гетта. По его данным, «общая сумма дохода, полученная данными компаниями в рамках госзакупок, составляет 22 млрд рублей».

Он пояснил, что такого рода действия приводят к тому, что растет стоимость бензина. «Когда речь идет о северных территориях, то там используют ГСМ не только в качестве топлива для автомобилей, котельных, еще отапливают трубы… это сильно очень влияет на жизнь людей», — указал представитель ОНФ, добавив, что «ключевыми жертвами» картеля стали больницы, госучреждения, госкомпании, например «Ростелеком» на территории Якутии.

Второй картель, выявленный ОНФ, действует на территории Камчатского края , продолжил Гетта. Речь, пояснил он, идет о трех компаниях, у которых «с 22 мая по 24 мая цены [на ГСМ] одновременно и равномерно выросли с 1,5 рубля до 5,9 рубля за литр». «Мы в этих действиях также видим признаки картеля», — подчеркнул Гетта.

ОНФ 8 июня запустил горячую линию для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо, в том числе газомоторное, в связи с данными о росте цен на бензин в России. По данным пресс-службы Фронта, только за период с 9 по 11 июня поступило более 2 тыс. обращений от автомобилистов, которые утверждали, что цены на бензин и дизельное топливо выросли в среднем на 5-7 рублей за предыдущие две-три недели.