В ОНФ заявили о выявлении картельных сговоров на рынке горюче-смазочных материалов 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили ряд ситуаций, свидетельствующих о признаках картельного сговора на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в РФ. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта.
В частности, по его словам, недавно были обнаружены признаки картельного сговора двух компаний, которые поочередно «выигрывают контракты с минимальным снижением». «Работают они в Якутии, такого рода торги видим в Санкт-Петербурге и Москве», — уточнил Гетта. По его данным, «общая сумма дохода, полученная данными компаниями в рамках госзакупок, составляет 22 млрд рублей».
Он пояснил, что такого рода действия приводят к тому, что растет стоимость бензина. «Когда речь идет о северных территориях, то там используют ГСМ не только в качестве топлива для автомобилей, котельных, еще отапливают трубы… это сильно очень влияет на жизнь людей», — указал представитель ОНФ, добавив, что «ключевыми жертвами» картеля стали больницы, госучреждения, госкомпании, например «Ростелеком» на территории Якутии.
Второй картель, выявленный ОНФ, действует на территории Камчатского края, продолжил Гетта. Речь, пояснил он, идет о трех компаниях, у которых «с 22 мая по 24 мая цены [на ГСМ] одновременно и равномерно выросли с 1,5 рубля до 5,9 рубля за литр». «Мы в этих действиях также видим признаки картеля», — подчеркнул Гетта.
ОНФ 8 июня запустил горячую линию для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо, в том числе газомоторное, в связи с данными о росте цен на бензин в России. По данным пресс-службы Фронта, только за период с 9 по 11 июня поступило более 2 тыс. обращений от автомобилистов, которые утверждали, что цены на бензин и дизельное топливо выросли в среднем на 5-7 рублей за предыдущие две-три недели.