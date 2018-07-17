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Квартиры в Грузии начали продавать за биткоины
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Квартиры в Грузии начали продавать за биткоины 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В грузинском городе Батуми за виртуальные деньги — биткоины — реализовали квартиру в одном из новых жилых комплексов. Об этом сообщает портал «Business Грузия».
Владельцем недвижимости стал гражданин другой страны, самостоятельно договорившийся с продавцом о финансировании сделки криптовалютой. Сумма договора не разглашается.
Как отмечается в сообщении, в Грузии схема продажи имущества за виртуальные деньги пока не слишком распространена. Тем не менее, в нескольких местах в столице страны Тбилиси установлены банкоматы для криптовалют.
Законодательство Грузии не регулирует использование цифровых средств, однако расчеты между физическими лицами в таких деньгах не запрещены.
На Украине первая сделка по продаже недвижимости за криптовалюту была заключена раньше — около года назад. В России подобные сделки пока не получили широкого распространения.
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