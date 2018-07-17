Квартиры в Грузии начали продавать за биткоины

В грузинском городе Батуми за виртуальные деньги — биткоины — реализовали квартиру в одном из новых жилых комплексов. Об этом сообщает портал «Business Грузия ».

Владельцем недвижимости стал гражданин другой страны, самостоятельно договорившийся с продавцом о финансировании сделки криптовалютой. Сумма договора не разглашается.

Как отмечается в сообщении, в Грузии схема продажи имущества за виртуальные деньги пока не слишком распространена. Тем не менее, в нескольких местах в столице страны Тбилиси установлены банкоматы для криптовалют.

Законодательство Грузии не регулирует использование цифровых средств, однако расчеты между физическими лицами в таких деньгах не запрещены.